На известие о новом суточном рекорде смертей от COVID-19 в России социальные сети отреагировали огромным валом комментариев в соцсетях. Складывается ощущение, что люди перестают верить статистике и доводам в пользу вакцинации от коронавируса. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вера убита. Слишком много было суетливого вранья. Среди окружения моей семьи трое умерли от неоказанной помощи при совсем других заболеваниях, один привитый попал в больницу с ковидом на ИВЛ, выжил. У меня во время первого локдауна была проблема стоматологическая. Хватило мужества выдрать зуб самостоятельно. Если бы при этом ласты склеил, вошёл бы в статистику жертв ковида», — отмечает Т.

«Во время пандемии вакцинируют, да ещё неизвестно чем. Собственный иммунитет убит. Страх и паника у людей зашкаливает. Какая великая забота «государства» о здоровье народа!» — иронизирует житель Архангельска.

«Ускоренные похороны Большой страны продолжаются в усиленных темпах!» — поддерживает Алекс.

«Не QR-коды вводить и принудиловку к вакцинации, от которой и умирают люди, а закрыть границы и заняться лечением, а не отмывом бабла на вакцинах», — предлагает Гость.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права Коронавирус

«Никто еще не обратил внимание, что власть не принимает никаких мер к лечению больных? К полной медицинской проверке здоровья граждан? Все силы брошены на принуждение граждан к вакцинации! Единственное, к чему стремится наша власть — всех посадить на иглу и плевать им на наше здоровье! Про вакцину и вакцинацию говорят только чиновники, депутаты и производители вакцины. Кто-нибудь еще сомневается?» — сажает вопрос Светлана.

«Надо ограничивать контакты. В странах Европы привитых больше 60%, а заболевших в 2 раза больше, чем в России и Африке. Скоро догоним Европу благодаря прививкам», — предлагает гость.

«Крайне загадочная болезнь надо сказать. Маски не помогают — но носить их надо. Режим самоизоляции — лучше всего соблюдать, находясь в Турции, Египте и ОАЭ. Нужно вакцинироваться, чтобы образовались антитела, но если антитела у вас есть, вакцинируйтесь просто так — не спрашивайте зачем, ВОЗ и Минздрав рекомендуют, хотя ВОЗ вакцину и не признал.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

Вакцина лучшая в мире, но никто не знает её эффективность. Впрочем у всех других вакцин эффективность тоже никто не знает. Вакцина называется лучшей, потому что от неё меньше всего вреда по сравнению с другими, но это тоже не точно», — иронизирует «Как-то так».

Как сообщало ИА REGNUM, к 13 ноября 2021 года в России установлен новый рекорд по числу умерших от COVID-19: 254 167 человек. Такое за всю историю пандемии произошло в первые.

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