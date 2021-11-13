Украина начала разработку боевых роботов. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявили в пресс-службе государственной компании «Укроборонпром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По информации Укроборонпрома, проектом разработки новейшего оружия займутся предприятия «Меридиан», холдинг Sikorsky Challenge и команда разработчиков проекта «Мобильные боевые роботы». Уточняется, что это будут небольшие наземные машины, которые должны будут выполнять функции разведки, перевозки боеприпасов и непосредственно ведения боевых действий, в частности будут разработаны модели для огневой поддержки и разминирования.

Новость обсудили на YouTube-канале и телеграм-канале украинского издания Klymenko Time. Многие усмотрели в данной новости повод для шуток.

Ukroboronprom.com.ua Проект «Мобильные боевые работы»

«Украина создаёт… Уже смешно», — отреагировал Игорь Е.

«Робокоп в вышиванке! Интересно, когда он станет вытираном (так на Украине пренебрежительно называют участников гражданской войны в Донбассе, которую украинская пропаганда выдает за «войну Украины с Россией» — О. П.), тожев маршрутку бесплатно полезет?» — иронизирует Владислав Б.

«Лучше роботы для уборки клубники», — смеется Aleks R.

«Воровать» уже будет заложено в заводскую прошивку», — шутит ВОВА_Н.

«Украина не может патронный завод построить, а тут опять мрии (мечты — О. П.) про роботов», — смеется Елена И.

«Я уже видела таких роботов. Ехали на параде на тележках для перевозки грузов со склада в магазин. Вроде как роботы-разминерщики. Только, похоже, там тележку за ручку толкать надо», — добавила Александра Ю.

«За роботом нужен глаз да глаз, чтобы не свинтил в Польшу на клубнику», — пошутил Sergi.

«Робот получится, как в истории с часами в «Ералаше». Будет ездить, прыгать, летать, говорить погоду… Только батарейки будут размером с пятиэтажный дом», — иронизирует Сергей С.

«Сами на Украине воевать за Родину никто не желает — нехай роботы корячатся…» — смеется Елена К.

«Ну всё, РФ уже «вздрогнула» от страха», — шутит Дмитрий Д.

«Планета Украина. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами», — добавил не без иронии Ozone077.

«А робот не боится, что российский танк может его спокойно раздавить?» — поинтересовался Арсений М.

«Создавайте рабочие места и экономику», — призвала Елена П.

«Украинские роботы будут называться «Бандера» и «Котел». Первого запрограммируют исключительно на убийство женщин и детей, чтобы не потерять «славные традиции»… [ВСУ], второй будет без оружия, но с двумя постоянно поднятыми манипуляторами», — написал Влад В.

«Не смешите… Лучше сразу в плен!» — отреагировал Вадим.

«Причём разведывательная и функция разминирования будут совмещены: пока едет — противник в него ракету — точку огня разведал… А разминирование: один робот — одна мина, своей тушкой так сказать. Ну и следом огневая поддержка — хлам от робота, сыплющийся с неба сразу после разминирования…» — не без смеха подытожил Алексей.

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