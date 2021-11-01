1 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Украины в Турции Василия Боднара о том, что Киев и Анкара ведут переговоры по созданию на территории Украины мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Оксана Переможенко, , 19:07 — REGNUM Киев и Анкара ведут переговоры по созданию на территории Украины мощностей по запуску полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Та информация, которой я владею, говорит о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов «с нуля», которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран», — отметил он.

Боднар добавил, что «работы идут довольно быстрыми темпами, и это точно не годы, а месяцы».

Заявление украинского дипломата обсудили на телеграм-каналах: «Инсайдер UA», Klymenko Time, а также на YouTube-канале «Факты ICTV». Многие скептически восприняли информацию, что на Украине в будущем может быть налажено производство беспилотников Bayraktar.

Василий Миронович Боднар. Украинский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Украины с ноября 2017 Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych gov.pl

«Для этого нужно купить лицензию у Турции, а даже если она и продаст нам её, то произведут БПЛА в количестве ноль штук. У нас нету производства ничего из военной техники, хорошо хоть два оружейных завода есть, которые на ладан дышат», — написал Александр Юрьевич.

«А как же туристы, помидоры и мандарины? Не, не будет «Байрактаров», — отреагировал Владимир П.

«А если прилетит «Искандер» (баллистическая ракета — О. П.)?» — спросил Alex.

«Опоздали. Сказали турецкие — значит турецкие», — отметил KeS.

«Если сделали один танк за десять лет, то БПЛА сделают лет через семьсот», — иронизирует Илья И.

«Восемь километров горбатой, двухполосной дороги национального значения Кировоград-Николаев почти год родить не могут, по полям грязь месим. Завод по производству беспилотников, думаю, лет через пятьсот построят. И кто на нём работать будет, «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другие радикалы в вышиванках? Все специалисты и толковые работники уже давно выехали с этой нацистской помойки», — добавил Василий П.

«Завод патронный построить ума не хватает, а беспилотники собрались делать», — пишет Мила М.

«Хоть бы рогатку сделали, клоуны», — смеется Алексей.

«А что делать народу? А, я понял, готовиться к войне за нелюдей-олигархов, чтобы их имущество не пострадало, особенно Порошенко», — отреагировал Vladik S.

«А в ДНР и ЛНР запустят производство ракетных комплексов. Причём ракеты будут попадать в пункты управления «Байрактарами», — хлоп, и уже некому их запускать», — отреагировал Виктор П.

«Лучше бы заводы по переработке сельхозпродукции строили, чтобы Украина не сырьем торговала, а продукцией, создавая добавочную стоимость, рабочие места, заботясь о благосостоянии украинцев. Кроме продолжения войны, по приказу США и Англии, власть Зеленского ни о чем не думает. Сколько же украинцы будут терпеть эту антинародную и некомпетентную власть Зеленского!!!» — подытожил Serega P.

Читайте также: Сеть о «Байрактарах»: «Турки понимают, что скоро эти птички падать начнут!»

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинские власти должны прекратить отождествлять купленные ударные беспилотники «Байрактар» с Турцией, так как после приобретения они перестают быть турецкими.