Киев на сегодняшний день фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Российской Федерацией. Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис…» — сказал он.

Заявление украинского чиновника обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие напомнили, что Украина, как утверждает украинская пропаганда, восьмой год «воюет» с Россией. Люди не понимают, какие в данном случае могут быть причитания насчет того, что Россия якобы ведет «энергетическую войну» с Украиной, если к вражескому Российской Федерации государству (Украине), как указали многие, вполне было бы логично так относиться.

«И правильно сделали. А чего ждали? Столько ненависти валили на русских…» — написала Оля Л.

«В то же время Немчинов добавил, что в минэнерго принимают достаточно мер, чтобы «помешать России ввести Украину в еще большую энергетическую войну. Мы их нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», — похвастался Немчинов. Для понимания вопроса, а какие ресурсы есть в распоряжении г-на Немчинова?! Угля нет. Газа нет. Электроэнергии нет. То есть достаточно успешно идете ко дну? И когда уже украинские власти будут думать о том, как создать для Украины, а не помешать России…» — задумалась Вита К.

Gary Dee Без газа

«Газ на халяву не даёт… За электричество оплату просят, да и дизель теперь только за деньги даже из Белоруссии!!! Это ж голодомор какой-то!!!» — иронизирует Саша С.

«Т. е. воду в Крым перекрывать — это нормально. А тут — это другое…» — недоумевает Наталья К.

«Так мы же от «агрессора» не зависим», — отреагировал Георгий Е.

«Это которая уже по счету война?» — поинтересовался Игорь Т.

«Бешенство. Единственный способ, который сработал от бешенства — кома. Когда заболевшего бешенством ввели в искусственную кому и организм, отключив большую часть функций мозга, справился с поражением нервной системы. Излечение Украины от нацизма возможно только путём введения в экономическую, политическую и социальную кому», — написал Коля К.

«А когда опоры ЛЭП взрывали и канал перекрыли — это что было?» — задался вопросом Владимир Ш., напоминая о перекрытии воды и взрыве опор ЛЭП, ведущих в Крым.

«Ничего не понимаю. Страна «независимая», всё российское «плохое», что нужно Украине? Живи себе и радуйся. Добывай газ и уголёк, вырабатывай электричество сколько хочешь. Что «агрессор» должен сделать?» — задумался Jurij O.

«Сами отказались от газа, от электроэнергии, а теперь за локоть себя кусают», — смеется Сергей Е.

ЛЭП

«Воюют… «с Россией», вводят всевозможные санкции, я имею в виду Украину, а энергетические санкции к Украине применить нельзя?» — не понимает Дмитрий П.

«Уголь про*рали, АЭС про*рали, а виноваты опять москали. А чё? Удобно!» — добавил Олег Г.

«То есть если: электроэнергия, уголь, нефть, газ поставляется тебе не по бросовым ценам, а по общемировым, то это значит — энергетическая война», — задумался Роман Ш.

«Это та самая Украина, что отказалась от угля в пользу пенсильванского, от газа — в пользу словацкого?..» — с сарказмом поинтересовалась Ирина Т.

«Надо быть энергонезависимыми от России… Россия, дай газа!». Когда ж вы рухнете между двух стульев?» — не понимает Анна Ё.

«Украинская шизофрения — жестокая штука», — подытожил Олег В.

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