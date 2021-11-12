Москва, , 15:52 — REGNUM Обвинения властей Украины в том, что Россия блокирует поезда с углем из Казахстана звучат нелепо, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

ТЭЦ. Украина Anton Galeta

«В первую очередь такие действия вызвали бы недовольство казахских компаний и властей, но те как раз заявления украинских политиков не подтверждают.

Вполне возможно, что украинские власти сами себя перехитрили, не став заключать новых договоров на поставку угля в расчете, что цены, сильно взлетевшие в течение года, несколько снизятся. А те продолжают рост.

И газ в Европе дорожает, а Россия не спешит наращивать транзит через Украину, так что даже псевдореверс организовать не получится.

В преддверии обострения проблем в энергетике надо отвести от себя народное недовольство, вот и обвиняют, как и во всех своих бедах, «агрессора».

Тем более, это вполне ложится в русло пропагандистской компании, которую проводит заокеанский сюзерен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов. Заявил, что действия России направлены на то, чтобы Украина ещё больше ощутила на себе влияние энергетического кризиса.

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