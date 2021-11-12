Подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут призваны для проведения учений возле границы с Белоруссией, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Вчера на СНБО мы говорили, в частности, про подразделения территориальной обороны. И министр обороны также поддержал эту идею, и президент поддержал, чтоб в этих областях (на границе с Белоруссией) провести учения территориальной обороны», — сказал он в эфире телеканала «1+1».

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие считают, что украинской стороне не стоит беспокоиться о попытках прорыва мигрантов в страну.

«Не льстите себе — из Украины бегут, наоборот», — отреагировал Сергей.

«Может, России тоже проводить учения, а то что-то многовато украинцев бежит к «агрессору» на заработки», — добавил Игорь В.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

«Нищие к нищим пойдут? Они не дураки», — отозвалась о мигрантах Ольга Б.

«Лучше б медициной занялись», — пишет Галина В.

«У самих 2 миллиона мигрантов в Польше. Плюс еще и беженцы с Донбасса», — отметил was wch.

«Они будут присланы Украине из ЕС. Так что не на той границе сосредотачиваетесь…» — пишет Maria Br.

«Шароварная голодьба понты колотит, клоуны», — смеется Вячеслав.

«Страна, из которой сбежала вся молодежь, боится миграции. Да Украина главный донор миграции. Она всю свою экономическую кровь отдала Западной Европе», — отметил Борис Б.

«Усиление границы — неплохой бизнес, кого надо — за мзду пропустят… При этом будут говорить красивые речи, а бабло вкладывать в «патриотические» партии. Запомните, джентльмены — эту страну погубит коррупция!» — добавил Максим П.

«И ни *рена-то вы не поняли, учения не для того, чтоб не впустить, а чтоб не выпустить, а то скоро в Украине останутся только старики и дети!!!» — отреагировал Николай.

«Тут из страны все бегут, а они думают, что кто-то сюда хочет», — недоумевает Vladik S.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мигранты не глупы и не будут ломиться в ту страну, где хуже, чем у них на родине. Так что Украина от мигрантов защищена сверхнадёжно», — смеется Alexandr P.

«Они бы могли из Стамбула сразу в Киев прилететь без проблем, если бы хотели… Показуха для лохов», — подытожил SaveAndBurn.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники усиливают защиту на границе с Белоруссией. Позже стало известно, что эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком бундестаге Нильс Шмид заявил, что с Украиной можно было бы договориться о приеме мигрантов, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в Европейском союзе. На что в Киеве отреагировали негативно.