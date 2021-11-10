10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили предложение эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильса Шмида о привлечении Украины к решению проблемы мигрантов на границе Польши и Белоруссии.

Мирослава Романенко, , 18:35 — REGNUM В Германии предложили привлечь Украину к решению проблемы мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком Бундестаге Нильс Шмид, сообщает 10 ноября Deutsche Welle. Немецкий политик считает, с Украиной можно было бы договориться о приеме мигрантов, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в Европейском союзе.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многим не понравилось предложение немецкого политика.

«А как иначе? Самая богатая страна Европы. Пусть принимает», — с сарказмом отметила Olga.

«Это должно было когда-нибудь случиться…» — пишет Vladislav K.

«Они же едут туда, где жить лучше. Пока Украина цэ (это. — О. П.) Европа (лозунг майдана. — О. П.), к нам они не поедут», — добавил Александр И.

«Тут мотивацию надо понимать, хотели бы они на Украину, и так бы тут были… Брали бы билеты не на Минск, а на Киев…» — отметил Сергей К.

«Так мы не против, я ждала этого с первых кадров. Конечно, давайте и побольше, у нас ведь всё есть», — не без сарказма написала Юлия М.

«Вот это поворот. Это считается, что нас приняли в ЕС», — смеется Таня.

«Зеленский всех примет», — пишет Nataly.

«Вот тогда-то беженцы поймут — лучше дома было остаться», — отметил Валерий.

«Они сбегут домой», — считает Kate.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

«Что-то подсказывает, что они будут очень против», — иронизирует Наталья.

«Да не паникуйте вы так. Пока соберут, пока направят, пока довезут — как раз январь наступит. К этому времени газ йок, свет йок, горячая вода и отопление — тоже йок. Эти беженцы сами обратно рванут, не замечая польскую границу как препятствие вообще», — написал Алексей П.

«А чему вы удивляетесь? Украина для Германии всегда была рулоном туалетной бумаги… Особенно с нынешним президентом», — отреагировала Marina P.

«Конечно, Зеленский против не будет за наши налоги содержать беженцев, главное, чтобы Европа по голове погладила нас», — отметил Bohdan A.

«Рекомендую не переживать… Мы все живём хуже любых беженцев, здесь они долго не задержаться…» — пишет Катерина Т.

«Это наши европейские партнеры. Надо — значит, надо. Так хозяева считают», — с юмором отметила Марина.

«Если мы не идём в Европу, то Европа идёт к нам», — смеется Alisa Fox.

«А чего неожиданного?.. Когда США выводили войска с Афгана, Украина заявляла же, что примет к себе беженцев. Нате, держите…» — добавил «а зачем».

Беженцы Афганистана в аэропорту Кабула. (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

«У нас же свои граждане офигенно живут и внутренние переселенцы в шоколаде, так что беженцы отсюда ещё быстрее драпанут…» — отреагировал insider_pro.

«Очередное проявление истинного скотского отношения от Запада к Украине во всей красе. Не удивлюсь, если… беженцев мы всё-таки примем, учитывая, как многократно мы сдавали свои национальные интересы «западным партнёрам», — написал Веталь.

«Оккупационный режим Зеленского возьмет под козырёк и выполнит. Еще и кредитов дополнительно наберет на их содержание. Затем всё, конечно, сразу разворуют и мигранты будут содержаться на деньги налогоплательщиков…» — добавил Khan.

«Знаете, что обидно? Своих душат, а чужим помогают, чтоб выслужиться перед США», — отметил один из комментирующих.

«Вот и вместо Европки Азия приходит с подачи вожделенной Европы…» — подытожила OlgaSev.

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