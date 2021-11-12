Петиция с требованием ограничить для граждан России въезд на Украину набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Напомним, автор петиции — украинский националист, бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко, находящийся в статусе подозреваемого в убийстве, совершенном им в 2018 году.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, 112.ua и «Первый независимый». Многие не без сарказма порекомендовали националисту пойти еще дальше и собрать голоса в поддержку отказа от транзита российского газа через территорию Украины, а также — собрать голоса в поддержку петиции с требованием не выпускать в Россию граждан Украины и запретить денежные переводы из РФ на Украину.

«Где столько кастрюль (слово «кастрюля» стало употребляться после «майдана» 2014 года в отношении участников государственного переворота, которые в ходе массовых протестов в Киеве носили на голове данный предмет кухонного обихода, в пользу чего свидетельствует масса фотографий, имеющихся в интернете. — О. П.) набрали?» — не понимает Александр.

«А про гастроли электроэнергии и газа из РФ петиция будет?» — спросил Аndrei.

«Сейчас в России работает болеет 3 млн украинцев официально. Они содержат минимум трех членов семьи (т. е. 9 млн)… Будет ответка… Что делать будет Незалежна? А сколько россиян работает в Украине?..» — задала риторический вопрос Таня.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

«Эти все петиции для тех, кому надо петиции… Других, которых большинство, туда не пускают… Ни одно адекватное обращение не набрало нужного количества голосов. А вот когда выборы президента были, их почему-то было достаточно», — заметила Анжела.

«Ок, свет и газ и т. д. тоже не должны въезжать из России. Эх, заживём, сказка!!!» — отреагировала Жанна.

«Почему никто не думает о том, что в России живут ближайшие родственники? Дети, родители, братья, сёстры? Вы считаете, что, раскручивая ненависть, заставите нас забыть о них? И что, дочка не может поехать к маме и папе? Да кто вы такие, чтобы обсуждать это? Нет ничего ближе и роднее семьи!!! И когда болеют родители, то не государство помогает, а именно семья!!! Хватит бреда, вы сами себя задушите своей ненавистью! Забыли, что ненависть разрушает?» — спросила Galina Y.

«Шизофрения продолжается…» — пишет Ярослав.

«Пусть соберёт подписи… [за отказ от] транспортировки российского газа через территорию Украины. Россия — «агрессор» как-никак?» — написал Дмитрий П.

«Пусть дебил напишет петицию о запрете выезда гражданам Украины в Россию и о блокировке возможности получать денежные переводы из России», — подытожил Axel Bo.

zimnijkot Гривна

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Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей артистов из России на Украину, которая аналогично набрала свыше 25 тыс. голосов в поддержку. Указанная петиция с просьбой проработать внесенные предложения была направлена Зеленским премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.

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