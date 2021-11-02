2 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко зарегистрировал петицию с требованием ограничить гражданам Российской Федерации въезд на территорию Украины.

Оксана Переможенко, , 20:43 — REGNUM Петицию с требованием ограничить гражданам Российской Федерации въезд на территорию Украины 2 ноября зарегистрировал украинский националист, бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко. Документ был размещен на официальном сайте президента Украины, сообщает ИА Красная Весна.

Правый сектор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся «вооруженной агрессии РФ» против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима», — говорится в петиции.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Крокодил», а также на YouTube-канале издания Klymenko Time. Также появление петиции оценили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически отнеслись к петиции националиста, порекомендовав в таком случае отказаться от российского газа, электричества и всего остального.

«А что это он ещё на свободе, он же человека убил?» — не понимает Лариса.

«У нас в городе чуть не через одного родственники в России. Сыновья к больным матерям даже приехать не могут, и вывезти их тоже. Всякое случается, но не стоит считать, что это никому не нужно», — отметила Лизанька.

«А он что, не в курсе, что никто войну [России] не объявил?» — задался вопросом Сергей К.

«Вы слишком высоко оцениваете Стерненко. Он делает ровно то, что приказывают ему его кураторы. Приказали петицию разместить, он разместил. Почему при Порошенко ему не пришло в голову написать такую петицию, чтобы не пускать россиян в Украину? Думайте», — добавила Люда.

«Вот так всегда бывает, когда не посадят вовремя», — с сарказмом отреагировал @tolik64.

«Диванный «патриот» ток так умеет», — добавил Andriy.

«Тогда пол-Украины не вернётся на Ридненьку! (родненькую— О. П.)!» — пишет Дима И.

«А то, что они газ «агрессорский» гонят через территорию самой нэзалэжной… [ничего] страшного? Только границы интересуют тебя?..» — задался вопросом IU.

«А писал он от электроэнергии, от которой работают компы и телефоны?.. А завтракал он с плиты какого газа?» — смеется Русик.

«Так надо вообще остановить товарооборот. И остановить закупку углеводородов с твэлами, а то чё, непорядочно как-то», — добавил один из комментирующих.

«Неужели Зе до сих пор верит, что он для этих… станет своим?» — задалась вопросом AmIra.

«Граждане Украины миллионами покидают страну. Закон от бессилия и злости», — отметила Вера Т. «Я не знаю, ездят ли кто из россиян на Украину. Если только бывшие из украинцев к своей родне. Но точно не помешало бы Стерненко отправить в Россию на зону в мордовские лагеря», — написал Skyforce.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А россияне никогда и не въезжали в Украину. Они только приезжали НА Украину», — отреагировал Михаил К.

«Где-то ухмыльнулся Сергей Кожугетович Шойгу», — смеется Гена К.

«Кто из русских в эту страну поедет?! А вот если русские запретят въезд, то вы с голоду помрете», — добавил Михаил З.

«И заодно запретить украинцам ездить на заработки к «агрессору»! Слишком много тысяч подкармливаются у «агрессора», — пишет Геннадий Б.

«А он не хочет попросить Зеленского поспособствовать его посадке на нары? За все его убийства и вымогательства?» — задался вопросом Эдуард С.

«А также [запретить] въезд российского газа», — добавил Олег М.

«Да к вам и так никто не едет! На его месте надо требовать запретить выезд из страны…» — подытожил Николай И.

Читайте также: «И газ перекройте!» — на Украине могут запретить концерты артистов из РФ