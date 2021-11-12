Высокопоставленные чиновники США выразили своим коллегам из Евросоюза опасения в связи с намерением России рассмотреть возможность «вторжения» на Украину, сообщает 11 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. По утверждению агентства, «чиновники США проинформировали коллег из ЕС о своих опасениях по поводу возможной военной операции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ковёр-самолёт

Читайте также: США раскрыли Евросоюзу «планы» России вторгнуться на Украину — СМИ

Очередное сообщение Bloomberg о вероятной «российской агрессии» обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и Klymenko Time. Многие указали на то, что Америка нагнетает ситуацию и Штатам, возможно, очень нужна война чужими руками в чужой стране, граничащей с Россией.

«Амерам надоело ждать. Решили-таки жахнуть войнушкой», — отреагировала Елена.

«Так нам же восемь лет втирают, что Путин уже напал? Шо, еще не?» — смеется Nick Jones.

«Вечная позиция США — если у тебя нет врага, то надо его придумать!» — добавил Максим.

«Только обещают, и всё, а толку-то… [Украина] сразу сдастся. Поскорей бы. А то только обещают освобождение», — пишет Пентаграмма.

«Ну нападет — и нападет, что США так переживают, бедненькие. Даже больше, чем Украина. Странно», — отметил Вадим.

«Сколько раз предупреждали, не отстанут от Украины америкосы! Воевать за американские интересы до последнего украинца, вот что им надо от вас! А вы, как попугаи, заладили: «Весь мир с нами», — написала Ната Л.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин

«Афганистан вам в помощь, янки *сыкливые», — отреагировал Владимир А.

«Когда США не получают достаточно денег из своих колоний, они устраивают «Сирию». Видимо, Украину сейчас им накладно содержать! Не позвольте им устроить «Сирию» на своей территории… Держитесь! Лучше дождаться варианта «Афганистана» с эвакуацией соросят», — написала Юлия.

«Подстрекатели…» — не выдержал Сергей С.

«Скоро и ветер со стороны России будут считать причиной озабоченности», — добавил Alexandr Li.

«Сколько можно нападать за последние семь лет, уже сил нет терпеть», — отреагировал Велес.

«Кто-то для кого-то просто расходник. Мне так кажется», — пишет Ilia.

«Англосаксам опять нужна война на континенте. Иначе всё — прощай, гегемония», — написал Дмитрий М.

«Как же хочется повоевать. Особенно чужими руками и на чужой территории. Украина — полигон и театр боевых действий!!! Оно нам надо?! Гнать в шею таких правителей! Я хочу жить!!» — отреагировала Olga.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Попрошайничают, ну, нападите, ну, пожалуйста… А то уже эту камарилью кормить устали», — пишет Nata Z.

«Слово-то какое подобрали — «встревоженность», — заметил KeS.

«Все, больше аргументов нет, осталась мантра: Путин «нападет», скорей всего, на всех сразу», — подытожила Olga.

Читайте также: «Байден играет в солдатики!» — Киев не подтвердил информацию о войсках РФ