8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что украинская сторона не подтвердила информацию средств массовой информации о войсках Российской Федерации у границ Украины.

Оксана Переможенко, , 10:11 — REGNUM Сообщение средств массовой информации о войсках Российской Федерации у границ Украины не подтвердили в Киеве. Об этом 7 ноября заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом».

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она, — сказал Никифоров. — Но у офиса президента [Украины] на данный момент нет никакой подтверждающей информации».

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Заявление Сергея Никифорова обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка». Также новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие пояснили утверждения американской стороны относительно якобы присутствия российских войск на границе с Украиной тем, что, вероятно, Америке нужно спровоцировать военные действия для того, чтобы против России были введены санкции.

«Так опустить главу ЦРУ еще никто не мог, он-то в Москве обратное говорил, кто врет?» — задался вопросом Борис.

«Не может быть!.. [Америка] нагнетает обстановку. Ай-яй-яй. Байден играет в солдатиков», — отреагировал Crone.

«Успокаивают народ. И одновременно пытаются откосить от почётной обязанности сдохнуть за Америку в боях за газоснабжение Европы», — добавил Xtan do Ngou, esq.

Газопровод Albinfo

«Американцы хотят напугать Европу, чтобы СП не запускала, типа Россия — «агрессор», а Украина просто разменная карта», — пишет Влад В.

«Соросята начинают нервничать, как в такой ситуации выйти сухими из воды — и америкашкам преданность показать, и подыграть Украине», — смеется drib make sprinkling.

«Уголь нужен и электричество. Ничего личного», — считает Дмитрий Н.

«Америкосов, которые в географии не секут вообще, решили унизить на весь мир?» — спросил Сергей.

«А ещё США обратились к ЕС, чтобы те помогли Украине в связи с переброской российских войск к границе. Вот только спутниковые снимки, которые США опубликовали, показывают российские войска не возле украинской, а возле белорусской границы. Походу, США хотят тупо что-то разжечь и втянуть и нас, и Европу. Но наших царьков вполне устраивает относительно вялотекущий конфликт, и реального им не надо. Вот только кто их будет спрашивать… Надеюсь, я ошибаюсь», — отметила Лизанька.

«Все, начиная от ОП (офиса президента Украины. — О. П.) и кончая Вашингтоном, с нетерпением ждут, когда Путин нападет. Первые хотят войной стереть свои следы, вторые — добавить санкций или склонить играть против Китая», — пишет один из комментирующих.

Сергей Никифоров President.gov.ua

«Шлангами прикинулись. Не в теме типа», — добавил Octofrezer.

«Действительно, весьма странно, учитывая то, как украинская власть всегда заглядывала в рот нашим любим друзьям…» — задумался Иван.

«Так что — их там нет, оказывается?» — задался вопросом Олег.

«Правильно — война в голове!» — добавила Кира Б.

«Во как?! А нам тут рассказывают, что чуть ли не окружили страну агрессоры да наступление готовят, американские советники нашим советуют что-то», — пишет Екатерина Ш.

«Большое видится издалека. Из-за океана всё виднее», — с сарказмом подытожил Александр Л.

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