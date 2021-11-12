Объявление нерабочих дней в начале ноября ожидаемо привело к росту продаж билетов и бронированию гостиниц на основных туристических направлениях. Почти полностью оказались раскуплены авиабилеты в Крым и на курорты Краснодарского края. Одни только Сочи в праздники посетило не менее 120 тысяч человек. Практически раскупленными оказались также туры по «Золотому кольцу». Отдыхающих не смутило даже то, что в большинстве регионов действовала система QR-кодов. Без сертификата о вакцинации попасть в гостиницы или досуговые заведения было невозможно. Но не во всех регионах наблюдался значительный рост туристического потока. Так, в субъектах Приволжского федерального округа (ПФО) такого ажиотажа, как в центральной России или на юге страны, не наблюдалось. Эксперты уверены, что дело не только в более холодной погоде или антиковидных мерах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

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Туристы ушли вместе с мундиалем?

Пандемия коронавирусной инфекции нанесла существенный удар не только по внешнему, но и по внутреннему туризму в России. По итогам 2020 г. общий поток внутренних туристов в России, по данным Ассоциации туроператоров (АТОР) сократился на 35−40%, с 68 млн поездок до 40 млн. Больше всего туристический бизнес «просел» в Санкт-Петербурге — на 80%, Москве — 72%, Московской области (50%) и Бурятии (49%). Среди регионов ПФО больше всего пострадала Татария, где количество туристов сократилось на 44%, или на 2 млн человек. Незначительный рост (0,44%) наблюдается лишь в одном регионе — Республике Алтай.

По итогам первых шести месяцев текущего года, согласно Ростуризму, по числу отдыхающих, останавливающихся в гостиницах, лидируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Крым. Среди субъектов ПФО в первую десятку попали Татария (6-е место), Башкирия (8-е) и Нижегородская область (9-е место). Эксперты ожидают, что по сравнению с прошлым годом по итогам 2021 г. ситуация в Приволжском федеральном округе должна существенно улучшиться, но всё равно вряд ли выйдет на показатели «допандемийной эпохи».

По мнению руководителя мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Романа Коломойцева, на фоне отмечаемого сейчас роста заболеваемости и связанных с этим серьезных проблем тема внутреннего туризма и его влияния на экономику субъектов, развития туристической инфраструктуры регионов не является приоритетом для местных властей.