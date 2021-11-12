Газотранспортная система (ГТС) Украины имеет ряд преимуществ и более конкурентоспособна в сравнении с «Северным потоком — 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько. И поэтому есть резерв, в отличие от того же «Северного потока — 2», где резервные трубы просто отсутствуют», — цитирует Витренко издание «Новое время».

По словам чиновника, украинская ГТС «значительно удобнее российской» с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировки газа. Витренко подчеркнул, что украинская ГТС якобы «может транспортировать в разы больше, чем сейчас».

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Заявление Витренко обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Запрещенная Украина». Многие подвергли критике слова Витренко, напомнив, что украинская ГТС имеет высокую степень изношенности.

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Utg.ua ГТС

«А слабо было этому господину приложить экспертное заключение о состоянии этой системы?..» — поинтересовался Гриша.

«Ну по количеству неисправностей, степени износа, возрасту и количеству устаревшего оборудования — точно превосходит… и намного», — добавил Dmitriy.

«Здесь-то он прав. Превосходит в возрасте, превосходит в расстоянии, превосходит в цене прокачки газа, превосходит по выбросам СО₂, превосходит в стоимости транзита — тупо дороже», — с сарказмом пишет Михаил.

«Эта система построена коммунистами. А все, что построено коммунистами, «не может быть хорошим» и должно быть декоммунизировано», — также не без сарказма отметил SergNj, напоминая о законе о декоммунизации, действующем на Украине.

«Да он прав на все сто. Эти параметры — износ и стоимость транспортировки», — иронизируя, написал Алексей (Dutch78).

«Всё, связанное с СССР, в утиль», — призвал Денис Русский, указывая на украинский закон о декоммунизации.

«А еще из нее воровать удобно», — отреагировал Sergey K.

«Северный поток» построен с последними новшествами, а ваша труба… 30 лет никто ни*ера не делал… Радуйтесь, что хоть что-то осталось у вас от Советского Союза. Хотя, у меня вопрос, почему его не… [разобрали] как памятники — это же противоречит вашей декоммунизации. И дома поломайте, которые строили при Союзе, в которых вы… живёте…» — написал «Король Испании».

Nord-stream.com Газопровод «Северный поток»

«Война войной, а газ давай», — смеется JT.

«Ну чё? Так оно и есть! И иначе быть не может. Например, «Запорожец» превосходит по стоимости (дешевизне) мерс. Разве нет? Например, по возрасту», — добавил Alku.

«Ну да, превосходит, по ветхости», — иронизирует Игорь Н.

«Независимый аудит. 2015. Износ технологического оборудования более 85%», — напомнил Mangust Last.

«Она ж ещё при советах строилась, поэтому до сих пор работает», — добавил KeS.

«Основное преимущество СП-2 — это то, что евроукры не смогут… [воровать] газ, когда у них начнется ежегодная отопительная *опа», — отметил Влад В.

Nord-stream2.com Трубы «Северного потока — 2»

«Видно, что очень умный. Но где же ты был раньше со своим умом? А теперь проснулся. А поезд уже ушёл. Судить вас надо. Таких умных», — отреагировала Olga.

«Для того чтобы Газпром увеличил поставки в Европу, кто-то в Европе должен заказать, принять и оплатить этот газ. А раз таких в Европе нет, то зачем и почему Газпром будет увеличивать поставку?» — недоумевает Vpl.

«Предлагает содержать русофобию за российский счёт…» — написал Вадим.

«Так пусть и «транспортируют газ» куда хотят, только свой», — подытожил Андрей П.

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