9 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Польши Анджей Дуда и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили вопрос газопровода «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 19:12 — REGNUM В ходе телефонного разговора президент Польши Анджей Дуда и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили вопрос газопровода «Северный поток — 2». Об этом 8 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на офис президента Украины.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Анджей Дуда и Владимир Зеленский President.gov.ua

«Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту «Северный поток — 2». Собеседники были единодушны в оценках «Северного потока — 2» прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту», — сообщает источник.

Новость обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что и у Украины, и у Польши хватает внутренних проблем, но вместе с тем они все еще продолжают обсуждать вопросы, связанные с СП-2.

«Уже который раз. У этого ущербного (речь о Владимире Зеленском — М. Р.) ТЭС останавливаются, предприятия на грани банкротства из-за цен на газ, а чудило всё бурную деятельность по борьбе с «агрессором» имитирует…» — отреагировал Алексей Ю.

«Да, против строительства Крымского моста Украина ничего не смогла сделать, а с СП-2 точно получится», — с сарказмом отметил Илья К.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Клоуны обсуждают то, что им не принадлежит. Газ российский, а труба строилась пятью европейскими компаниями, которые вложили деньги в этот проект. Польша и Украина к этому не имеют никакого отношения!!!» — добавил Misha R.

«Как они собрались противодействовать тому, кто им краник с газом открывает?» — не понимает Саша Б.

«Германия, Италия, Дания, Франция и все остальные европейские государства тоже так думают?» — не без сарказма поинтересовалась Вера З.

«О судьбах Европы заботятся… По сути, одно государство ЕС выдумывает, как нагадить другому государству ЕС», — отметила Анна Ё.

«Молодцы! Обсуждайте дальше», — смеется Эдик Amatori.

«Уже наговорил на скидку, продолжайте», — иронизирует Константин М.

«Двое, из-за которых и построили СП-2, обиделись», — смеется Стас К.

«Довыступаются, без газа останутся», — пишет Марина Р.

«И так третий год подряд…» — написал Валера С.

«Мда, у одного гражданская война в стране, у другого мигранты тысячами бегают. А они обсуждают газопровод, к которому не имеют отношения. Обсудите, может, проблемы миграции ушастой совы?» — отреагировал «Лимон Михайлович».

«Ну пообсуждали и что? Россия «испугалась», «развернула» газопровод к Польше?» — не понимает Людмила З.

«Почему нельзя завидовать молча?» — иронизирует Maxim T.

«Кто может, тот делает. Кто не может — обсуждает», — добавил Алексей И.

«И [обсудили] борьбу с барабашками, водяными и лешими!» — смеется Андрей З.

«Даже когда газ будет идти по СП-2, они будут и дальше обсуждать, как бы не допустить его запуск», — шутит Сергей С.

«Брошенки… Требуйте у ЕС компенсаций по потере «кормильца»…» — с юмором подытожила Natalya T.

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