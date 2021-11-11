Свой пост покидает министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Об этом 11 ноября украинский министр написал в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию заявления об отставке, датированного 11 ноября.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Крокодил», «наглый» и «Первый независимый». Многие критически высказались о работе Ткаченко на посту министра культуры страны.

«Передача Госкино кабмину, оказывается, противоречит ценностям пана Ткаченко… А что там еще не всё украдено?» — задался вопросом L. Maks.

«Культуру «поднял», пора и на покой!» — иронизирует Галина С.

«О какой культуре идёт речь? Всё потеряли на майдане», — отреагировал Василий.

«По логике, теперь вместо Ткаченко нужно искать более упоротого, а такие хоть бывают в природе?» — спросил Игорь П.

«Главное, успел 20 млн на фильм про геев выделить», — отметил Борис.

«Ждал… красивой даты 11.11. Чтоб в трудовой написали», — добавил один из комментирующих.

Mkip.gov.ua Александр Ткаченко

«Хвала Всевышнему. Главное, чтоб на место этого недоразумения не поставили какого-нибудь Вятровича (бывший глава Украинского института национальной памяти. — М. Р.)», — пишет Stas.

«Министр культуры Украины, звучит как-то, не знаю какое слово подобрать. Что есть, что нету», — заметил Bucks.

«Крысы начинают валить с тонущего корабля», — отреагировал Oleg.

«Зря вы его «до свидания»! Пусть остаётся и отвечает за устроенный бардак, в котором он принимал участие», — отметил byUkio.

«Как это, а как же завалить нас качественным контентом сериалов. Последнее время у них словосочетание «качественный контент» в приоритете… Непорядок, верните взад», — иронизирует Вера В.

«Ушел из-за того, что киноху с зельценфюрером (с Зеленским, речь о фильме «Ржевский против Наполеона». — М. Р.) запретили?» — спросил Влад В.

«Все бегут с этой тонующей баржи!.. Знают, что скоро будут отвечать», — написал Олег.

«Я уверена, что поставят человека ещё похуже Ткаченко…» — считает Tatyr.

«Что-то много повалило на выход. Никак шухер назревает. Куда ни глянь — подбитый летчик», — отметил Николай Владимирович.

(сс) AndriiDydiuk Министерство культуры Украины

«Сколько украл? Наверное, больше не дают красть? Все они бегут, вот только ответственности не несут и никто их не проверяет», — добавил lamba.

«Я б его за издевательства над оппозиционными каналами «на ноль помножил бы»…» — подытожил Олег П.

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Напомним, ранее правительство Украины проголосовало за отделение Госкино от ведомства, которым руководит Ткаченко. Сам министр выступал против подобных шагов, поскольку такое решение «противоречит логике реформы», начатой еще до того, как он возглавил минкульт.