Киев, , 19:08 — REGNUM Россия выдала желаемое за действительное, заявляя о том, что борщ является российским блюдом, заявил 20 апреля министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Очередную кражу украинского борща Ткаченко заметил благодаря Ростуризму и браузеру Google, запустившим проект-энциклопедию «Раскуси Россию», рассказывающий о рецептах различных российских блюд, характерных для разных регионов страны.

Ткаченко «раскусил», что борщ в этой энциклопедии причислен к российским блюдам.

«В РФ в очередной раз пытаются присвоить нашу национальное блюдо. На платформе Google Arts & Culture запустили проект под названием «Раскуси Россию». В частности, там представлены Топ-10, как они это называют, «русских блюд, вошедших в историю». Среди исконных русских блюд и украинский борщ. Опять выдают желаемое за действительное», — написал Ткаченко.

«Борщ — этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы — в духе кремлевцев уже более сотни лет», — добавил министр культуры Украины.

«Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!», — подчеркнул Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ПАСЕ представитель Украины Алексей Гончаренко устроил очередную клоунаду с украинским флагом, за что ему отключили микрофон и попросили убраться из зала заседаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Трезубец Посейдона — Пушков оценил клоунаду украинского депутата в ПАСЕ