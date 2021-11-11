Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл украинский президент Владимир Зеленский, сообщают «Украинские новости».

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — цитируют «Украинские новости» сообщение ведомства.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Леся из СТРАНЫ» и «Наглый». Многие обратили внимание на роль, которую исполнил нынешний президент Украины в данном фильме, заподозрив, что причиной запрета фильма, по их мнению, может быть именно она. В целом новость комментирующие восприняли не только с юмором, но и с критикой.

«В дурдоме без изменений», — отреагировал «Простой».

»Мне интересно, ещё остался кто-то, кто не угрожает национальной безопасности Украины?» — задалась вопросом Анастасия Г.

«Ну запретили из-за Зеленского, а то оно в роли Наполеона, идеально для стеба», — пояснила Yanya S.

«Дело не в Гальцеве, а в том, что президент, сыгравший там роль Наполеона, до сих пор не может «выйти из роли», — добавил Аркадий.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Павел Деревянко и Владимир Зеленский

«Ой, так бубочка (Зеленский — О. П.) нам каждый день кино крутит. Жанр только сменил — комедию на ужасы для народа», — отметил «123».

"Какой хитрый план! Чего только не сделаешь для увеличения просмотров», — отреагировал John Doe.

«Да просто дураком его не хотят показывать! Но скрывать это бесполезно, все и так знают это», — пишет Sandor F.

«Фильм так себе, но смешной местами. Там Зеленский играет самого себя в роли Наполеона. Однозначно запретить в Украине», — написал А. Ю. Иванов.

«Вполне возможно, что запретили для баланса. Мол, видите, даже с «верховным» фильмы блокируем, если они угрожают нацбезопасности… Вот только сомневаюсь, что этот фильм приносил такой же доход, как и сериал «Сваты»… Зеленский ничего не потерял. Так что этот запрет ни о чём», — добавил Sleepy Bear.

«Да не… Это просто нелюбимый фильм Зели… Можно и забанить», — смеется Владимир К.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина С цветами

«Пэрэмога (победа — О. П.)! Нельзя показывать «наполеончика», весь мир ржать будет… и без кино смеются», — пишет Alisa Fox.

«Коммерческого интереса Зеленского в этом фильме нет. Потому и запретили», — считает Aleksandr O.

«Просто из фильма можно мемы нарезать», — отметил Виктор 78.

«А можно Зеленского запретить? А всё остальное разрешить!» — добавил Виктор.

«Зачем же так? Могли Гальцева замазать каким-нибудь мутным пятном, а его реплики «запикать». Было бы прикольно посмотреть этот фильм после такой цензуры», — иронизирует Alexander S.

«Он не будет горевать о фильме, он сейчас Наполеон», — отреагировала Lara.

«Интересно, когда введут ответственность за просмотр этих фильмов», — задумался Дмитрий Н.

«Начали подозревать, что документальный, наверное», — смеется Silver.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Павел Деревянко и Владимир Зеленский

«Всё просто. В этом фильме бубочка (Зеленский — О. П.) показан натуральным скоморохом, а это ему не нравится, обижается на мемы из этого шедевра», — добавил Vit.

«Та сколько можно искать врагов? Может, уже друзей поищем?» — возмутилась Наталья М.

«Да кто же покажет? Пародию на него сегодняшнего? Двусмысленный фильм по нынешним-то временам…» — отметила Наталья Т.

«Он-то как раз и есть самая большая угроза нацбезопасности. Президент-предатель — это очень опасно», — подытожил «Вл Тор».

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