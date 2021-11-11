«В дурдоме без изменений» — Киев запретил комедию с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл украинский президент Владимир Зеленский, сообщают «Украинские новости».
«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — цитируют «Украинские новости» сообщение ведомства.
Читайте также: «Ранимый? Пусть цветы растит!» — Зеленского назвали «ранимым человеком»
Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Леся из СТРАНЫ» и «Наглый». Многие обратили внимание на роль, которую исполнил нынешний президент Украины в данном фильме, заподозрив, что причиной запрета фильма, по их мнению, может быть именно она. В целом новость комментирующие восприняли не только с юмором, но и с критикой.
«В дурдоме без изменений», — отреагировал «Простой».
»Мне интересно, ещё остался кто-то, кто не угрожает национальной безопасности Украины?» — задалась вопросом Анастасия Г.
«Ну запретили из-за Зеленского, а то оно в роли Наполеона, идеально для стеба», — пояснила Yanya S.
«Дело не в Гальцеве, а в том, что президент, сыгравший там роль Наполеона, до сих пор не может «выйти из роли», — добавил Аркадий.
«Ой, так бубочка (Зеленский — О. П.) нам каждый день кино крутит. Жанр только сменил — комедию на ужасы для народа», — отметил «123».
"Какой хитрый план! Чего только не сделаешь для увеличения просмотров», — отреагировал John Doe.
«Да просто дураком его не хотят показывать! Но скрывать это бесполезно, все и так знают это», — пишет Sandor F.
«Фильм так себе, но смешной местами. Там Зеленский играет самого себя в роли Наполеона. Однозначно запретить в Украине», — написал А. Ю. Иванов.
«Вполне возможно, что запретили для баланса. Мол, видите, даже с «верховным» фильмы блокируем, если они угрожают нацбезопасности… Вот только сомневаюсь, что этот фильм приносил такой же доход, как и сериал «Сваты»… Зеленский ничего не потерял. Так что этот запрет ни о чём», — добавил Sleepy Bear.
«Да не… Это просто нелюбимый фильм Зели… Можно и забанить», — смеется Владимир К.
«Пэрэмога (победа — О. П.)! Нельзя показывать «наполеончика», весь мир ржать будет… и без кино смеются», — пишет Alisa Fox.
«Коммерческого интереса Зеленского в этом фильме нет. Потому и запретили», — считает Aleksandr O.
«Просто из фильма можно мемы нарезать», — отметил Виктор 78.
«А можно Зеленского запретить? А всё остальное разрешить!» — добавил Виктор.
«Зачем же так? Могли Гальцева замазать каким-нибудь мутным пятном, а его реплики «запикать». Было бы прикольно посмотреть этот фильм после такой цензуры», — иронизирует Alexander S.
«Он не будет горевать о фильме, он сейчас Наполеон», — отреагировала Lara.
«Интересно, когда введут ответственность за просмотр этих фильмов», — задумался Дмитрий Н.
«Начали подозревать, что документальный, наверное», — смеется Silver.
«Всё просто. В этом фильме бубочка (Зеленский — О. П.) показан натуральным скоморохом, а это ему не нравится, обижается на мемы из этого шедевра», — добавил Vit.
«Та сколько можно искать врагов? Может, уже друзей поищем?» — возмутилась Наталья М.
«Да кто же покажет? Пародию на него сегодняшнего? Двусмысленный фильм по нынешним-то временам…» — отметила Наталья Т.
«Он-то как раз и есть самая большая угроза нацбезопасности. Президент-предатель — это очень опасно», — подытожил «Вл Тор».
Читайте также: Сеть: «Страна-тролль!» — Украина считает Галкина угрозой нацбезопасности