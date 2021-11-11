Ужесточение правил посещения торговых центров, кафе (у которых резко упала выручка) и других учреждений как минимум негативно воспринимается большинством граждан. Разделение людей на привитых от COVID-19 и непривитых подписчики паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» назвали неправомерным. Часть участников развернувшейся дискуссии охарактеризовали происходящее более резко.

Цитата из к/ф «Кин-Дза-Дза». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Сейчас я маску сниму и надышу ват тут

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«Это выглядит как настоящий фашизм», — считает Семён К.

«Кто вообще имеет право проверять QR-коды? Уборщица или охранник без лицензии будет требовать у меня документы?» — задаёт вопрос Александр М.

«А в автобусе все вместе едем?» — справедливо отмечает Татьяна С.

«А я и раньше их старался стороной обходить, а сейчас тем более. Будем жить подсобным хозяйством», — высказался Борис Е.

«Режим чрезвычайной ситуации слабо ввести? Хотя Конституция РФ это позволяет сделать, если уж всё так плохо», — предполагает Nikolays O.

«Да вы что! Если они введут ЧС по всей стране, сколько денег они потеряют? В таком случае все кредиты должны заморозить, а это невыгодно, поэтому никаких законов и не принимают. Отдают указы губернаторы, которые что хотят, то и творят», — поделилась мнением Гера М.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

«Ребята, всё просто. Нельзя в торговый центр — не ходим. Через короткий промежуток времени они закроются из-за низкого посещения. Нельзя в кинотеатры — отлично. Кино и дома с друзьями можно посмотреть. В топку кинотеатры», — предлагает ещё один комментатор.

«Разделение людей на послушных и непослушных. Кто не слушается, ходите за заборчиком. Психологическое давление, вот в чём смысл», — уверена Анютка Е.

«Засунули бы себе куда подальше эти коды, фашисты. Они для товара, но не для людей», — резко высказалась Катерина Г.

«Сами себе плохо делают. Людей мало. Торговли нет. Не думаю, что эти меры резко увеличат количество желающих прививаться», — считает Наталья Г.

«А что в магазинах первой необходимости вирус не живёт, он исключительно только в бутиках и кафешках?» — задаётся вопросом Ольга Я.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в электричке

Тем временем в России прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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