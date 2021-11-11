Пусть Германия заберёт мигрантов с белорусской границы к себе, заявил 10 ноября журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«У нас есть предложение социал-демократам Германии — взять себе домой, по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе, и пусть они там находятся», — отреагировал Данилов на предложение депутата Социал-демократической партии Германии Нильса Шмида разместить скопившихся на белорусской границе нелегальных мигрантов на Украине.

Украинский чиновник также добавил, что считает странным, когда немцы начинают рассказывать, что Киеву «по этому поводу делать».

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Заявление главы СНБО Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», PavlovskyNews и «Леся из Страны». Среди комментирующих были те, кто отметил, что по содержанию ответ главы СНБО Украины верный, но по форме он выглядит недипломатично. Многие отметили, что если Киеву скажут принять мигрантов, то Украина их примет.

«Ты смотри, какой смелый, минус «друг» Германия», — написал «Сир Эртур Дейн 84».

«Вот это поворот!!!» — отреагировала Katya.

president.gov.ua Алексей Данилов

«Какой дерзкий», — смеется Andrii.

«Если барин денег даст 1 млрд евро, пан Данилов согласится приютить беженцев?..» — поинтересовался Дмитрий П.

«Украина отправляла войска в Ирак. Теперь просто обязана принимать их беженцев», — считает Вячеслав.

«А как же стремление в ЕС? Или уже передумали?» — не понимает ELK90.

«Нам только США имеют право диктовать условия», — иронизирует No Name.

«Опа, опять кругом вражины. Опять прогнулись, но, увы, не в ту сторону. Чую я, шо скоро пошлют всех этих Дебиловых и иже с ними… да и транзит (вероятно, речь о СП-2. — М. Р.) теперь есть основания пустить», — отметил Сергей К.

«Им немцы не указ. Они теперь под МИ-6», — написала Наталья С.

«Какой жёсткий ответ! А вдруг немцы обидятся?» — смеется Таисия.

«Один раз этот идиот сказал хоть что-то разумное», — поддержал главу СНБО Александр.

«Вот что значит — уголёк нужен: и Россия войска не наращивает у границы, и Германию можно послать…» — пишет Олег П.

«Да кто такой Данилов для ФРГ? Так, просто мышь серая. У них целый посол, ну, в смысле дебил, Украины есть», — добавила Kikimora lesnaia.

«Ответ в принципе правильный!.. Но мы же знаем… Если прикажут, то невыполнимых задач для нашей территории нет!..» — написал «Инструктор По вождению».

Бундестаг. Берлин

«С какого перепугу…» украинский дипломатический язык. Хутор…» — отреагировал egoriann, цитируя Данилова.

«Популизм, конечно, но все равно молодец!» — поддержал Igor.

«Скажут немцы, домой возьмёт курдскую семью вместе со стадом баранов», — отметил AntKeeper.

«Он шо о*ренел так с хозяевами разговаривать?» — с сарказмом спросил Дмитрий К.

«В рядах врагов Украины появилась Германия», — смеется Саша П.

«Чтобы в таком тоне общаться, надо иметь определенный вес. А так это — как бабка на базаре. Всё это можно было сказать намного жестче, но в дипломатичном тоне. Хотя, откуда оно может знать про дипломатию», — заключил Oleg B.

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