Известие о пребывании в акватории Чёрного моря нескольких кораблей военно-морских сил США, а также стратегических бомбардировщиков и самолёта-разведчика американских военно-воздушных сил, в социальных сетях назвали сверхагрессивным военным освоением украинской территории. Говорят также о том, что, если бы Крым не воссоединился с Россией, там бы уже вовсю хозяйничали американцы. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

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«Агрессоры нагло-саксы скоро доиграются до третьей мировой», — отмечает Антон Ш.

«Да сколько можно дразнить и нервы испытывать. Они ведь не железные», — соглашается Светлана.

«НАТО готовится к вторжению по трем направлениям. На Донецк. На Южную Осетию и Абхазию, на Беларусь. И это не значит, что они будут делать собственными силами, для этого есть подготовленные люди, проживающие в этих регионах. Крым не решаются пока тронуть», — пишет житель Крыма.

«Всё строго по плану. Заварили дерьмо в Афганистане. И срочно перекинулись на Черное море», — иронизирует Гость.

«Оставить Черное море в покое их может заставить лишь четкое заявление, что в ответ наши гиперзвуковые ракеты будут размещены вблизи их границ», — отметил Валерий Иванов.

«Если происходит агрессивное вползание заокеанских США в Причерноморье и на Украину с Грузией, то как Россия «контролирует» эту наглую экспансию у своих границ, если российские корабли не ходят даже по Карибскому морю и бомбардировщики России не летают у берегов Флориды и Калифорнии? Чем отличается эта возня США — НАТО у российских границ от действий фашистской Германии у границ СССР накануне их «контролирования» перед вторжением Гитлера?» — отмечает тему другой участник обсуждения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В стратегию НАТО явно входит намерение превратить Черное море в «горячую точку» противодействия России… В ответ Россия могла бы послать корабли океанского класса в Мексиканский залив и оформить базы на Кубе и в Никарагуа. Никарагуа, кстати, имеет и атлантическое, и тихоокеанское побережье. При наличии этих баз можно обойтись кораблями ближнего радиуса, которые значительно дешевле», — заметил Александр.

«Пора уже учения проводить и базы открывать у берегов США. Так они не понимают», — поддерживает Владимир Дроздов.

«Каждый неудачный залет этого планера (в Чёрном море засекли американский самолёт-разведчик Е-8С. — прим. С. Ш.) может стать причиной исчезновения Украины с глобуса», — заметил Владимир Горностаев. Также он напомнил о том, что США ведёт полное военное освоение территории Украины: там непосредственно развертывается инфраструктура НАТО, тыловое и материально-техническое обеспечение группировки альянса.

«Всё, что американцы смогут в Черном море, — это быстро и качественно утилизировать свои корабли. Но за это с них плату надо брать», — иронизирует Константин Деткин.

«Надо полностью заблокировать им проход в Чёрное море и пусть катятся к черту от наших границ прочь отсюда, мы их в гости сюда не звали. Они, получается, и есть агрессоры и провокаторы, которые нагнетают обстановку с Россией», — рассуждает Иван Логинов.

«США еле ноги унесли из Афгана, а Россия это не Афган!» — напоминает Виктор Асташкин.

United States Air Force Самолёт-разведчик Е-8С

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2021 года в акватории Черного моря (в непосредственной близости от российской границы») расположились несколько кораблей военно-морских сил США, а также стратегические бомбардировщики американских военно-воздушных сил. Там же засекли засекли американский самолёт-разведчик Е-8С. Он приблизился к государственной границе Российской Федерации на 35 км.

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Ранее о том, что действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины, заявили в Министерстве обороны РФ.

Допускается, что флот США изучает возможный театр военных действий в Донбассе на случай, если Киев примет решение разрешить ситуацию в регионе силовым путём.

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