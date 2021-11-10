Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с европейскими коллегами относительно ситуации на границе России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Министр по-прежнему обеспокоен этим наращиванием, мы продолжаем внимательно следить», — сказал он.

Уточняется, что глава Пентагона регулярно поддерживает контакт с военным руководством стран Европы. При этом Кирби добавил, что Российская Федерация якобы продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

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Новость обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах издания «Шарий.net». Многие отметили, что на своей территории Российская Федерация вольна делать то, что считает нужным, и это не должно заботить Соединенные Штаты Америки.

«Свои войска по всему миру некогда фиксировать? Территорию России не *рен контролировать!» — отреагировал Геннадий Б.

«Работа у них там такая — врать», — добавил Jaroslav S.

Defense.gov Джон Кирби

«Уже даже Украина говорит, что нет там движений… Капец», — пишет Will M.

«У границ — это где, на Амуре?» — спросил Дэвид Д.

«У высоких берегов Амура. Часовые Родины стоят». Это считается?» — иронизирует Александр Васильевич, цитируя советскую военную песню «Три танкиста».

«Шиза долбит их серьезно. Они уже сами начали верить. Это уже следующая стадия», — отреагировал Сергей С.

«В Пентагоне всё пятый угол ищут», — смеется Алексей Д.

«Причём тут Пентагон?! Это вообще на другом континенте», — возмутился Константин Олегович.

«Чудо чудасейное. На границе России российские войска. Это же надо», — с сарказмом добавила Ника Х.

«А корабли США и НАТО в Чёрном море нефиксируемые?!» — поинтересовался Андрей С.

«В открытую говорят, что следят за войсками РФ…» — отметил Александр К.

«Но прибежали санитары и зафиксировали Пентагон», — шутит Евгений Ч.

«Никто и не прячется. И что, что фиксируете движ. Да ничего… вам свалить, главное, вовремя успеть. ВВП (Владимир Владимирович Путин. — М. Р.) следит тоже за всеми, но об этом никому не говорит. Он молча избирает президентов, руководит странами и народами. Мало того, ему не нужны чипированные болваны, он и так может проникать в сознание любого индивидуума и действовать от имени аватара. Супер-пупер, как сказал Трамп, космос-технологии», — шутит Марк Ф.

«И что дальше? Россия фиксирует передвижения военных кораблей НАТО у границ России», — подчеркнул Леонид С.

Navy.mil НАТО

«Кого… [заботит] военная логистика России на её же территории?» — не понимает Людмила Б.

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Напомним, ранее в Министерстве обороны России заявили, что действия флота Соединённых Штатов Америки в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины.