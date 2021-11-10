Пользователи соцсетей в Италии активно обсуждают кризис с мигрантами, возникший на границе Польши и Белоруссии. Мнения итальянцев относительно происходящего разделились, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Многие сочувствуют мигрантам, заявляя, что они убегают от войн, развязанных США и НАТО в их странах. Кроме того, полякам, стянувшим к границе войска и бронетехнику, напоминают, что раньше они сами выступали в роли мигрантов, и Италия их радушно принимала.

«Они спасаются от войн, организованных Западом, и хотят прийти в Европу. Полякам не на что жаловаться. Кто следует за США и одобряет их дестабилизирующую политику, рано или поздно заканчивает плохо», — пишет Стефано П.

«Вот что бывает, когда исчезают правила — с людьми обращаются, как с животными. ЕС не должен существовать», — считает Джорджо П.

«Немедленно прекратить экспорт оружия за рубеж!» — призвал Марино Ф.

«20 лет назад поляки сами ехали к нам мыть окна», — напомнил Клаудио С.

«Они всё равно с Востока… Польша должна приветствовать их, как Италия когда-то приветствовала множество поляков, начиная от папы Войтылы и так далее», — отметила Мирелла де С.

«Они не хотят ехать в Польшу, их цель — Италия. Только здесь их держат и делают что хотят», — отвечает Эмилия К.

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«Они не носят форму, но они всё равно «солдаты» с приказами провоцировать и вторгаться», — предполагает Марина К.

«Этих людей используют как социальные бомбы. Конечно, их заблокируют, потому что Германия и другие северные страны их не хотят. Только наши правители пускают всех, а потом просят другие государства-члены принять их к себе, но этого никогда не будет», — заметила Роза С.

«Варшаве нельзя допустить обострения, ей просто нужно вспомнить своё прошлое и принять любую ситуацию. Я тоже напомню, что в Калининграде прямо на них направлены ракеты», — добавил Алекс С.

«По мнению Германии, мы должны помочь Польше, чтобы этого избежать… Почему в Италии никогда не бывает чрезвычайной ситуации? Почему такая разница?» — недоумевает Антонелла И.

«У европейцев есть свои проблемы, и не время браться за другие, хватит уже. За незаконную миграция должны наказывать, а не стимулировать её», — считает Мартине М.

Annalisa Giuseppetti Рим. Италия

«Лукашенко спас беженцев, которые спасались от бомбардировок Эрдогана. Правительству Германии и Еврокомиссии должно быть стыдно, потому что они выступают спонсорами исламского терроризма. К счастью, Лукашенко спас всех тех беженцев, которые хотят в Германию», — иронизирует, по всей видимости, Давид Д.

«Считаю, что надо задуматься об исключении Польши из ЕС и применении жёстких экономических санкций. В европейском сообществе нет места нецивилизованным, авторитарным, гомофобным, ксенофобным, шовинистским странам, которые относятся к Европе как к банкомату. Хватит! Добавлю только, что мне очень стыдно за эту страну, так как я из неё!» — отметил пользователь Ran.