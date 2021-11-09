Решение мэрии Москвы приостановить бесплатный и льготный проезд в городском транспорте, а также заблокировать социальные карты для тех, кто должен соблюдать домашний режим — москвичей старше 60 лет, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсионер в защитной повязке

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»Что за бред? А если лицу старше 60 лет в поликлинику надо (заболел) или на почту за пенсией (карты есть не у всех), как ему прикажете добираться? На такси? О чём вы думаете вообще?!» — удивляется Максим Б.

Многие пользователи ужаснулись тому, что в качестве заботы о гражданах московские власти, по сути, ставят людей в ещё более тяжёлое положения, лишая их возможно экономно добраться до социально важных мест в городе.

«А как в поликлинику попасть или за лекарствами? Да и коммуналку не все же в электронном виде платят! Это какое-то очень жидкое обоснование для того, чтобы украсть у жителей полагающиеся им льготы!» — считает Александр М.

Некоторые комментаторы считают, что, к примеру, пенсионерам нельзя позволять свободно перемещаться по городу, потому что они могут стать угрозой для других граждан.

«Кому срочно нужно куда-то, просто поедут за наличку. А мера правильная. Очень много старичков катаются по социальным картам просто от скуки, чтобы поболтать, или на другой конец города за гречкой на четыре рубля дешевле. Пускай лучше дома сидят, заразу не распространяют», — написал Ромик С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Общественный транспорт

Часть людей считает, что многие пенсионеры всё ещё работают, и им необходимо добираться до места работы, но московская мэрия лишила их льготного проезда, что является несправедливым решением.

«А ничего, что у нас пенсия с 65 лет для мужчин? А как они представляют дистанционную работу токаря, сантехника или плотника? Правительство в Воображляндии, видимо, живёт. Про свою же пенсионную реформу забыли. Позорники», — написал Александр Г.

Ряд пользователей указывает на то, что граждане сами виноваты в своём плачевном положении, потому что делегировали ответственность за свою жизнь городским чиновникам.

«Это, видимо, такой естественный отбор от государства. Что и требовалось доказать. Люди доверились власти, но теперь власть их и отблагодарила. Больные? Старые? Нет вам места среди других, а мнение ваше можете оставить при себе, вы никто и нет у вас ничего. Получите, кушайте, не обляпайтесь», — пишет Private P.

Отдельные комментаторы отмечают, что с каждым годом руководство страны всё больше и больше контролирует простых людей, лишая постепенно их воли и возможности вести самостоятельную жизнь.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

«Вот вам и глобальная цифровизация. Ударил кто-то по кнопкам, и вы уже никто и ни с чем. Давайте, переводите в электронку свои деньги, паспорта, трудовые книжки и т.д. Потом жареный петух клюнет, будете плакаться, но ничего это уже не изменит. Вы доверили свою свободу не пойми кому не пойми зачем», — предупреждает Михаил Л.

Напомним, 8 ноября мэрия Москвы приняла решение приостановить бесплатный и льготный проезд в городском транспорте, а также заблокировать социальные карты для тех, кто должен соблюдать домашний режим — москвичей старше 60 лет, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний.