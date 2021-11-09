Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины первым вопросом должен рассмотреть ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

«Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий. Ситуация на польской границе — это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией», — отметил он.

По словам политика, украинским властям необходимо «обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Белоруссией».

Читайте также: Яценюк призвал обеспечить защитную инфраструктуру на границе с Белоруссией

Заявление Яценюка о строительстве заградительных сооружений на границе с Белоруссией обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Крокодил», а также Klymenko Time. Многие напомнили о том, что строительство «защитной инфраструктуры на границе с Россией», которое началось в 2014 году, — это проект бывшего главы правительства Украины Арсения Яценюка (в украинских СМИ и социальных сетях проект получил название «стена Яценюка» — О. П.). В связи с этим у многих из комментирующих строительство заграждения на границе с Россией (а теперь и, возможно, с Белоруссией) ассоциируется с казнокрадством.

«Сеня — повелитель стен», — смеется Борис.

«Потому что за первую [«стену»] не наказан», — добавила Наталья М., указывая на коррупцию, сопутствующую реализацию проекта по строительству «защитной инфраструктуры» на границе с РФ.

Арсений Яценюк и Джо Байден

«Ну прошлую [«стену»] уже, видимо, прогулял. Новая нужна. Аппетит приходит во время еды…» — пишет Людмила Николаевна.

«Я тоже считаю, что вокруг Украины нужна стена. Высотой метров 50…» — отреагировал «Едкий Натр».

«Польша хочет за счёт Украины застраховаться, что мигранты не пойдут с украинской стороны», — считает Aleks.

«А почему это чучело до сих пор не за стеной ещё? С колючей проволокой», — задался вопросом Сергей К.

«Передвиньте стену с Россией, все равно не помогает», — иронизирует один из комментирующих.

«Деньги от прошлой стены закончились просто. Будьте добрее, войдите в положение», — пошутила Ира С.

«Первую стену построил — стал миллиардером. Вторую построит — станет дважды миллиардером…» — добавил один из комментирующих.

ВАДИМ ЧУПРИНА Арсений Яценюк

«Так чего же Яценюк не построил стену, что мешало? И кого он сейчас уговаривает? Просит, чтобы Запад денег дал в очередной раз? Увы, построить стену такой протяженности у нас нереально, а все потому, что из каждых 10 метров стены крадут 9…» — отметила Виола.

«Пусть стену вокруг себя строят и решетки на окна», — отреагировал Patrick.

«Фундамент сначала надо строить, а не стены», — отметил Alex N. T Sad.

«Да! Только стену и самую надежную для сдерживания «полчищ Путина и Лукашенко» может построить только Яценюк!!! А сверху на стене по колючке надо запустить ток (мы ж покупаем электроэнергию у белорусов. Арсений Петрович — возвращайтесь!» — шутит Ник.

«Уже прожрал украденное из госбюджета Украины при строительстве стены с РФ!» — пишет НаталИ.

«Продали страну… теперь стены строят…» — отреагировал Sergey L.

«Так ту стену на границе с Россией еще не достроили. Сетка-рабица закончилась. Мы ее прибалтам пожертвовали», — добавила Татьяна.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сетка

«Ещё не все приглянувшиеся коттеджи в Калифорнии скупил?» — поинтересовалась Наталья, напоминая о том, что в 2016 году в СМИ сообщалось, что Яценюк якобы приобрел в Майами 24 дорогостоящие виллы.

«Пусть шурует в Польшу и там даёт советы по постройке стены. У нас достаточно украли на строительстве, в том числе и приближенные к этому персонажу», — отреагировал Александр.

«А нам-то зачем? Сюда даже иракцы не рвутся», — подытожил Dimka.

Читайте также: «Это прохождение точки невозврата» — Сеть о ситуации на белорусской границе