Украине не стоит участвовать в сертификации газопровода «Северный поток — 2», так как её единственной задачей является оплата счетов за газ. Об этом на полях «Потсдамских встреч» в Москве заявил депутат парламента ФРГ от партии «Левые», экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

Договорённость ФРГ с США, в соответствии которой Берлин откажется от российского газа, если Москва будет использовать поставки голубого топлива против Киева, парламентарий назвал полной ерундой.

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Заявление немецкого политика обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и VESTI. Многие поддержали немецкого политика, отметив также, что подобным высказыванием Украине в очередной раз указали на ее место.

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«России от СП-2 одна сплошная выгода! Во-первых, можно хорошо заработать на продаже газа, во-вторых, теперь все вопросы решаются напрямую… [украинцы] больше никому не смогут свои условия диктовать», — написала Юля Г.

«Хрясь ложкой по кастрюле», — иносказательно высказался Alex.

«Немцы в плюсе. Русофобия дорого стоит», — добавил Денис Р.

«Любой участник сертификации правом вето не обладает…» — отметил Дмитрий Dima.

«Наконец-то, может, дойдёт до идиотов, что нам никто и ничего не обязан», — пишет vint.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Украина своими хотелками и нравоучениями уже всех достала. И ладно бы, если экономика Украины была б передовой, а коррупция незначительной…» — отреагировал Едкий Натр.

«Ага, Россия построила четыре тысячекилометровых трубы по дну моря только для того, чтобы не спать и думать: кому бы мы ещё не понравились…» — отметил Gena P.

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«Северной поток» строила не только Россия — кучи немецких компаний. Если Европе не нужен газ, зачем бы строили «поток — 2»? Он будет работать, не надрывайтесь зря», — написала Таня.

«Наглец. Да как он смеет вообще??? Так ведь это ж почти ссаной тряпкой да по сусалам. Это просто какая-то ганьба (какой-то позор. — О. П.)!» — с юмором отреагировал Ден на высказывание Эрнста.

«Весь мир с нами! Европа нас не бросит!»… когда вы уже поумнеете?» — с сарказмом задался вопросом Угрюмый Циник.

«Зрада («зрада — интернет-мем, часто употребляемый на Украине с 2014 года. «Зрадой» называют многие неудачи в жизни Украины после государственного переворота 2014 года. — О. П.)», — пишет Sanchez.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

«Это рука Кремля», — смеется Елена.

«Это все Путин, иначе быть «не может», — также иронизирует dmitriy.

«Ну и правильно, с какого бока там вообще Украина? Не строила, не по ее территории и вообще не для нее. Ещё и орала, как она против. Доигрались…» — подытожила Наталья.

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