8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление политического эксперта Дмитрия Корнейчука о том, что Украина зимой может заключить контракт с компанией «Газпром» на прямые поставки газа.

Оксана Переможенко, , 13:21 — REGNUM Украина зимой может заключить контракт с компанией «Газпром» на прямые поставки газа. Об этом 7 ноября в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

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«По газу у нас возникнет следующая ситуация… у нас когда зимой будет недостаток газа в транзитной трубе… Одним из сценариев будет заключение прямых договоренностей с Газпромом»…» — сказал он, добавив, что Украина, имея собственные ресурсы для обеспечения себя газом и электроэнергией, вынуждена «стоять с протянутой рукой».

«У нас всё специально развалили, а теперь мы идем с протянутой рукой, а там уже будут выставлять любые условия, которые захотят», — подытожил Корнейчук.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что Газпром может и не заключить контракт на прямые поставки газа на Украину, учитывая имеющийся опыт сотрудничества с украинской стороной. Были и те, кто поставил под сомнение утверждение эксперта о том, что Украина на данный момент обладает своими ресурсами.

«Кто сказал, что кто-то захочет с вами договариваться? Вон есть рынок, покупайте…» — написал «КоментАратор».

"С чего вы взяли, что у Газпрома вдруг появится лишний газ?» — задалась вопросом Татьяна П.

«У народа будет перемога (победа — О. П.) от газа из РФ, правда, у политической шоблы и активистов будет зрада (поражение — О. П.), 8-летняя модель врага в открытую схлопнется», — добавил Даниил С.

«А как же… «война», «агрессор»?..» — не понимает Sayzzz.

Газпром Gazprom.ru

«Только за Донбасс я бы им и кизяков не дал», — отреагировал Владимир Е.

«Всё у вас было потому, что на халяву российские ресурсы и рынки открыты были… но включили режим Иуды, и расплата не заставила себя ждать…» — пишет Александр Ш.

«98% общества, которые не «активисты», «патриоты» и «воины света», абсолютно не против покупать газ в России. Главное — цена», — добавил Сергей Л.

«Да, будут выставлять условия. А нечего было в колодец плевать. А то наплюют, а потом удивляются», — написала Galina B.

«Этой зимой Украина поймет, кто их кормил долгие и долгие годы, и пожалеют, что нагадили на крыльцо кормильцу», — отметил witcher.

«Когда Венгрия заключила новый долгосрочный прямой контракт с Газпромом, сколько было вони со стороны власти, МИДа и т.д. Представляю, какие митинги со стороны нациков поднимутся в Киеве, если Украина зимой, замерзая, заключит с Россией прямой контракт», — добавил «Путешествуем вместе».

«Вы недоговороспособны!!! О чём с вами говорить? Никто в России с вами говорить не собирается…» — пишет Александр З.

«Мне кажется, дядечка несколько преувеличивает, говоря, что Украина имеет все ресурсы для обеспечения себя электричеством. Донбасс с его углем отвалился. Половина из атомных блоков АЭС находятся в аварийном состоянии и отключены. Починить их, если там серьезные поломки, Украина не может. Утеряны компетенции. Газ, который сама добывает Украина, вроде как нельзя прокачать по всей газораспределительной системе. Там какие-то технические сложности. Откуда ресурсы?» — не понимает LuftWurger.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если есть деньги, чего бы и не продать. По предоплате и по рыночной цене», — написал Иван Ф.

«У меня такое ощущение, что Украина — та страна, у которой всё уже было. Было ракетостроение, самолетостроение, судостроение, энергетика, автомобилестроение и прочее. Куда вы всё дели? Неужели всё уже растащили?» — спросил Владимир В.

«А как же война? Власть перемогу (победу — О. П.) объявит?» — поинтересовался Валерий М.

«На основании чего такая убеждённая уверенность в том, что Газпром захочет заключать договор? Если у кого-то память, как у рыбы, то в Газпроме очень хорошо помнят все гадости и судебные тяжбы! Тем более, он в этом рынке сбыта не нуждается, у него и так валом покупателей намного чистоплотней и порядочнее», — подытожил Aleksandr P.

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