Несколько украинских энергокомпаний получили уведомления от белорусского «Энергоатома» о прекращении поставок электроэнергии на Украину, написала 8 ноября газета «Экономическая правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

«В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут», — говорится в публикации.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича и канала «112 Украина». Многие связали указанную новость с политикой Киева в отношении Минска.

«Жаль, что это отразится, прежде всего, на обычных людях, но Беларусь понять можно, нечего плевать в колодец. Если начнутся веерные отключения, прежде всего, без света должна сидеть Банковая (офис президента Украины — М. Р.), может, поумнеют, хотя вряд ли», — написал Валентин Х.

(сс) Wadco2 Администрация президента Украины

«Чего и стоило ожидать, Вову кинули! А решать надо и очень быстро!!!» — добавил Санька Х.

«Нелегитимный Лукашенко прислал средний палец», — добавила Валентина Михайловна.

«А что они хотели? Белорусским светом улицу Маккейна [в Киеве] освещать, что ли. *рена!» — смеется Хельга М.

«Ну и правильно. Пусть у Тихановской покупают!» — пишет Дмитрий В.

«Имея свои энергостанции, закупаем у белорусов. Или разрушение страны не является позором…» — не понимает Юлия Л.

«Нечего было дразнить соседей и делать безграмотные заявления. Ничто не проходит бесследно», — считает Александр Ш.

«Это ж телевизоры отключатся… А как же народ зомбировать на вакцинацию…» — не без сарказма поинтересовалась Евгения К.

«А как ещё? Лукашенко наши не признали… Он для Зеленского и его окружения «диктатор». Все отношения с Беларусью разорвали, санкции ввели…» — отметила Дарья К.

«Ну все. Конец света в прямом смысле слова. Клоуны дорулили», — добавил Михаил П.

«Будем греться своим «патриотизмом»! Жить при свечах, как-никак XXI век на дворе!..» — отметила Галя Г.

«Ну что, плюнули в колодец, а поговорку забыли», — написал Александр Х.

«Хотели, как раньше, за три копейки у «агрессора» брать… придётся платить дороже», — добавил Юрий О.

«Довыёживались. Пусть из Америки провода тянут», — отметила Татьяна М.

«Вот она, дорога в Европу! На конях, с дровами и при свечах! Здобули (достигли — М. Р.)! Как говорят: не плюй в колодец, пригодится воды напиться! Надо дружить и с Россией, и с Белоруссией!» — пишет Маргарита П.

Без света

«Молодцы, бульбаши, ещё и дизтопливо прекратите [поставлять]!» — отреагировал Иван Л.

«Хочу объяснить, что означают подобные письма от Белэнерго к многим контрагентам в Украине. За последние годы Белэнерго заключило рамочные договоры со многими украинскими компаниями по поставке э/э в Украину. В этом году, когда дефицит электричества достиг наивысшей точки за всю историю, большое количество контрагентов (около 30) привело к искусственному и экономически необоснованному повышению цен за доступ к сетям при проведении аукциона на сечение Беларусь — Украина. Учитывая тот фактор, что деньги, полученные за доступ к сечению, имеют целевое назначение и могут использоваться только для ремонта этих же сетей. А линии связывающие ОЭС Украины и Беларуси, не планируют ремонтировать из-за будущей интеграции с европейской энергосистемой, Беларуси экономически невыгодно экспортировать в Украину электроэнергию по завышенной цене за сечение. Поэтому не стоить бить тревогу. Электроэнергия из Беларуси будет. И ноябре, и в декабре. Вопрос количества», — подытожил в своем телеграм-канале депутат Рады Евгений Шевченко.

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