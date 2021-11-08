8 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость об увеличении Украиной импорта белорусской электроэнергии. Заявка украинских энергопоставщиков на импорт электроэнергии из Белоруссии на 8 ноября в 27 раз превысила запрос на предыдущий день, 7 ноября.

Мирослава Романенко, , 13:22 — REGNUM Заявка украинских энергопоставщиков на импорт электроэнергии из Белоруссии на 8 ноября в 27 раз выше запроса на предыдущий день, 7 ноября. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«На 7 ноября поставщики электроэнергии на Украине заказали в Белоруссии 15 МВт, тогда как на 8 ноября — уже 400 МВт», — сообщает источник.

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и VESTI. Также новость обсудили на странице издания «Страна.ua» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Украина не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии, но в то же время Киев приобретает у Белоруссии электроэнергию. Иные также указали на то, что если Киев все-таки выйдет из единой энергосистемы с Белоруссией и РФ, то хуже будет от этого только Украине.

«У нелегитимного (речь о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, которого не признает украинская власть. — М. Р.)? Ай, как неудобно получается», — смеется Наталия К.

«[Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана] Тихановская отгружает?» — иронизирует Роман С.

«У нас четыре АЭС, не говоря уже про ТЭС, гидроэлектростанции и прочее, где всё то, что они вырабатывают…» — не понимает Евгений К.

Ровенская АЭС Дьяков Владимир Леонидович

«А что Штаты, где их помощь или только к войне призывают?» — задался вопросом Геннадій Г.

«Пошли на поклон к нелегитимному Лукашенко? Это радует! Прежде, чем в колодец плевать, научились бы хотя бы у умного дядьки страной управлять, а то ваш максимум — пилить бюджет в свои карманы», — отметила Валентина С.

«Батька же сказал, мол, поможем — любой каприз за ваши грощи (деньги. — М. Р.)», — смеется Геша И.

«Так вроде бы Украина отказалась от белоруской энергии, даже литовская или латвийская президентша похвалила Украину, а щас шо это?..» — удивился Aleksandr T.

«Безграничное позорище», — отреагировал Александр Н.

«Уже как наркомания…» — добавил Олег Валентинович.

«Перевёртыши. Батька нелегитимный. А не стыдно нелегитимную электроэнергию у него просить?» — задался вопросом Сергей С.

«А разве можно сотрудничать с «агрессорской» Беларусью? Сильные… и незалежные. Двуличные крысы украинские», — добавил Александр.

«Как оно — с электроэнергией от одного «тирана» и с газом от другого?..» — с сарказмом спросил Влад В.

«Коротко о нынешней власти…» — добавил Эдуард.

«И это ещё зима не пришла», — отметила Алина.

«В целом решение выйти из энергосистемы — это необдуманный поступок, который приведёт Украину к экономическому краху», — написал Слава Г.

«Это зрада зрадная», — отреагировал Yegor.

«Нелегитимный спасает легитимных», — смеется Сергей С.

«Раньше говорили: поставок не будет, а теперь что, поставляют ещё больше… Извините, это вообще что значит? Значит-таки все в порядке или ещё хуже, чем предполагалось?» — не понимает Maria.

ЛЭП Simon Koopmann

«Ночные заморозки надвигаются… Как говорится — начало», — добавила Анжела.

«Если Украина хочет выйти из единой энергосистемы с Россией — пусть выходит. В Европе они никому не нужны. Останутся у разбитого корыта в итоге», — пишет Сережа К.

«Намерение украинцев выйти из нашей общей энергосистемы определённо продиктовано Западом», — подытожила Виктория Т.

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