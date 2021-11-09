США передадут Украине ещё два патрульных катера класса Island, сообщает 8 ноября пресс-служба посольства США в Киеве. Указанные катера, как сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины, прошли в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем расширят боевые возможности ВМС Украины … в Азово-Черноморском регионе», — сообщили в украинском военном ведомстве.

В дипломатическом представительстве США в Киеве добавили, что указанные катера «станут частью помощи в сфере безопасности на $2,5 млрд, которую США предоставляют Украине с 2014 года», и «они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить её оперативную совместимость с НАТО».

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Новость обсудили в телеграм-каналах «Запрещенная Украина» и VESTI. Многие указали на то, что Соединенные Штаты в очередной раз передали Украине то, что Америке уже стало ненужным.

«Так ведь корыта допотопные», — отреагировал один из комментирующих.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«Лучше бы весла прислали», — добавил Александр, вероятно, подразумевая весла к ранее переданным резиновым лодкам.

«А если еще резиновых лодок, штук 50, то все, Путин «точно» Крым «вернёт», — смеется Egor.

«Наверное, подарить хотят украинцам, все ж дешевле, чем утилизировать», — пишет Валка.

«Ремонт и покраска за счёт Украины (кредит). Доставка тоже не бесплатная», — ответил ей Наиль З.

«Позорище. Свой флот разворовали. Попрошайки вонючие», — не выдержал Алексей.

«Айда на Северный флот России, «победим агрессора» ржавыми катерами», — иронизирует «Король Испании».

Mil.ru Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России

«К резиновым лодкам добавили два ржавых корыта. Теперь у Украины точно имеется свой крутой флот!» — добавила Надежда.

«Как всегда. У себя списали — нам продали», — отметил Andrey.

«Вот это новость… номер один… и… [зачем] нам какие-то тарифы, пенсии, зарплаты… Нам янки подарили кораблик!!!» — не без сарказма отреагировал Konstantin.

«Они больше похожи на рыболовный баркас», — написал Crone.

«Так лет ему сколько. В том веке они были ого-го», — ответил ему Владимир С.

«Партия войны, а что вы хотели, — и тырить на войне сподручно…» — написала Eva G.

«Кто ещё не скидывал Украине старый хлам? Осталось дождаться ленд-лизовских «Студебеккеров» (грузовой автомобиль фирмы Studebaker Corporation, выпускавшийся с 1941 по 1945 год — О. П.), которые СССР вернул после войны штатникам, и будет полный СУГС (аббревиатура бандеровского приветствия «Слава Украине, героям слава» — О. П.)» — подытожил Влад В.

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Напомним, ранее стало известно, что министерство обороны Литвы решило безвозмездно передать украинским вооруженным силам военные средства в виде учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros, который находится в неисправном состоянии.