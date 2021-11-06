6 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министерство обороны Литвы решило безвозмездно передать вооруженным силам Украины военные средства в виде учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros, который находится в неисправном состоянии.

Оксана Переможенко, , 14:24 — REGNUM Министерство обороны Литвы решило безвозмездно передать Вооруженным силам Украины военные средства в виде учебно-тренировочного самолета Aero L-39 Albatros, который находится в неисправном состоянии. Об этом сообщает новостной портал Lrytas.lt.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Самолет чехословацкого производства списали из состава литовской армии и его должны были отправить на утилизацию, но затем в Министерстве обороны Литвы решили подарить самолет ВСУ.

Aero L-39 Albatros Sergey Vladimirov

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина» и читатели издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие с сарказмом и иронией восприняли очередное известие о передаче украинской стороне списанного вооружения.

«Министерство обороны Литвы планирует передать ВСУ лёгкий учебно-боевой самолет L-39ZA «Альбатрос». Отмечается, что в апреле 2019 года самолёт списали как непригодный. С такими партнёрами никакая Россия не страшна!» — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«[»Обалденный»] штурмовик чешского производства для 80-х годов ХХ века. Видел, будучи в армейке, как у них колёса при посадке отваливались. Еще в то время. А это ещё и учебная спарка для взлёта/посадки», — написал Dimitr C.

«А чего, молодцы. То медицинские джипы 48 года выпуска отдаст им, то ещё какой-нибудь хлам», — смеется Александр.

«Весь хлам скидывают… С такими союзниками и враги не нужны», — добавила Анна М.

«С такими партнёрами мы себя поубиваем раньше, чем российские войска «пойдут в наступление», — написал egoriann.

«И ведь кого-то обяжут летать на нем…» — задумалась Марина.

«Сволочи, превратили страну в прием металлолома…» — возмутился Ok.

«Класс! Теперь у нас будет еще один списанный самолет…» — с сарказмом написал Alku.

«По такому поводу нужно срочно сделать выходной день для граждан. Танцы, бубны, вся фигня при встрече на Родине», — не без сарказма пишет Александр.

«Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом ничего не дела (ничему не научила — О. П.), что нельзя обучать курсантов на списанных самолетах», — добавил Виталик П.

«Он года выпуска где-то 69, не летает, но крыльями машет», — иронизирует Denis С.

«Обычно такое у помойки оставляют», — не без иронии добавила Сара С.

«Как говорится, берите, не стесняйтесь — всё равно выбрасывать!» — смеется Николай Л.

«Вот это по-братски», — с сарказмом пишет Алексей Д.

«Ну правильно. Это в помощь британскому ледоколу», — иронизирует Владимир К.

«Есть такая украинская поговорка: «На тобi, небоже, що менi негоже» (на тее, не Боже то, что мне негоже — О. П)… Как раз тот случай…» — отметил Ivan M.

«Украина как мировая помойка стала. Все туда скидывают старый хлам», — добавил Михаил К.

«Это работает так же, когда лень выкидывать старую сломанную технику или мебель, пишешь объявление заберите бесплатно самовывозом», — подытожил Aleks.

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