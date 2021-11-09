Ошибочный сбой, который привёл к сокращению срока действия QR-кодов, выдаваемых после вакцинации от COVID-19, вызвал бурю возмущения среди ростовчан. Подписчики паблика «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте» обсудили произошедшее и назвали ситуацию неслучайной.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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«Мировой концлагерь! А в «Ашан» можно без клейма, а то очень кушать хочется и денежек в банкомате взять?» — задаётся вопросом Святослав М.

«Не верю в такие сбои. Поверил бы, если бы вместо года вдруг оказалось два. Мне кажется, это просто «прощупывание» реакции населения на перевод действия кода на шесть месяцев. В принципе, думаю, прошло удачно, ничего серьёзного не было, просто недоумение со стороны народа. Скорее всего, старые доработают по году, а новые уже будут по полгода», — высказал мнение Виктор В.

«Тю, ну и какими добрыми словами их можно назвать?» — задаёт риторический вопрос ещё одна участница оживлённой дискуссии.

«Ожидаемо. Запланированный процент вакцинированных так и не наскребли (даже с плюсованием повторных и без минусования просроченных). На ревакцинацию желающих мало. Пришлось их обнулить добровольно-принудительно», — считает Алина К.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

«Это прорыв или пока рывок?» — пытается понять подписчик паблика.

«Смотрите шире! Вот вам хороший пример того, как легко обнулить ваши данные и всю вашу личность в цифровом мире. Один управляемый сбой — и вас нет. Ни кодов, ни льгот, ни рейтинга, ни сбережений!» — поделился мыслями Александр К.

ИА REGNUM напоминает, что срок действия QR-кодов, выдаваемых после вакцинации от COVID-19, не будет меняться. Изменения были связаны с техническими работами.

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