В связи с высокими ценами на газ на Украине остановится значительная часть предприятий. Об этом в эфире канала UkrLive заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

IgorTurzh Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов

«Мы отказались от прямых поставок [газа из России], мы гордимся, что уже шесть лет из Европы покупаем [газ] по биржевым ценам. Поэтому цены для нас там оказались на уровне более 1000 долларов… У нас сейчас остановятся значительная часть предприятий, у нас будут огромные потери бюджета, у нас начнется очень высокая инфляция, как из-за инфляции (издержек), так и из-за того, что… у нас не за что этот газ, уголь… электроэнергию покупать. Вот в этом проблема», — сказал он.

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Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие отметили, что раз Украина считает Россию «агрессором», то пусть свои «газовые» вопросы решает самостоятельно.

«За собственную глупость приходится платить! Ну это же вы выбрали эту власть… Это же вам запудрили мозги, что мы не братья, что русские во всём виноваты… Вы же всё это [съели]… Теперь пожинайте плоды своей глупости!!!» — написал Vikto S.

«Вот коварный «агрессор», не хочет кормить», — иронизирует «Не тот О ком думаешь».

«Европа нам поможет, США с нами, а газ, уголь, электроэнергию просят у «агрессора». Где логика?» — не понимает Влад К.

«Надо вам вообще закрыть трубу», — отреагировал Aleksandr F.

«Может, для начала вспомним о воде в Крым??? А то газ дайте и побольше, электричество дайте, а где «весь мир с нами» (лозунг, который в Киеве часто повторяли с 2014 года, говоря о поддержке Киева в Европе и США — О. П.)???» — задалась вопросом Irina A.

«А зачем нам увеличивать поставки? Газ — продукт дорогой, продавать только для того, чтобы продавать? Ему и в загашнике неплохо, пускай лежит отдыхает до поры! Продаем только по договорам. У кого товар, тот и условия диктует!» — отметила Натали.

«В строительство СП-2 денег вложено больше со стороны Европы, вы думаете, они не захотят отбить свои вложения и не запустят СП-2? Вот наивные», — добавила Алиса К.

«А кого волнует, насколько уменьшил Газпром [объем транзита через Украину], платит согласно договору в полном объёме, и всё!.. Просто Украина не сможет украсть, когда газ проходит в меньшем объёме, вот и всё…» — отметил Ramil H.

«Америка и Европа поможет украинцам. Обязательно», — с сарказмом добавил Дмитрий Ф.

«США должны были увеличить поставку сжиженного газа своим партнёрам в ЕС, а не «враг» РФ, но деньги оказались дороже, чем партнёрство…» — отреагировал Vladislav R.

«Дырку Украине от бублика, а не газ!!! Кто у «агрессора» газ просит? Это смешно! Украина русских ненавидит… Живите без России, а мы без Украины жили и дальше будем жить! Всё верно, Украина нам никто, как и мы им «агрессор»…» — подытожила Ирина К.

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