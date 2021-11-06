6 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что украинская власть окончательно разорвала связь с «русским миром».

Оксана Переможенко, , 14:24 — REGNUM Украина окончательно разорвала связь с «русским миром». Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 5 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы украинской дипломатии, «ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте нет никакого желания возвращать Украину туда» (в «русский мир»).

«Мы разорвали эту политическую связь с русским миром», — подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба. Форум Re:Open Zakarpattia 2021 Mfa.gov.ua

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в телеграм-канале «Запрещенная Украина», а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие напомнили о том, что и Петр Порошенко неоднократно заявлял о том, что Украина окончательно прощается с Россией.

«За себя и за свою гопкомпанию отвечает, а народ уже давно никто не спрашивает», — написал Александр А.

«Ага. Только сегодня на онлайн-уроке зарубежной литературы ученики пятого класса наперегонки просили рассказать «У Лукоморья дуб зелёный» Пушкина, притом на русском языке. Украинский корявый перевод никто не воспринимает. Причём это в украиноязычном регионе», — отметил Andreyy T.

Языки на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы порвали связь с русским миром… Дайте газ, бо (потому как. — О. П.) без света ничего не видно!..» — смеется Танюшка.

«Ну, допустим, не Украина и её жители! А кучка недоразвитых русофобов. Под предводительством Америки! Которые случайно оказались у власти и решают за весь народ!» — подчеркнула Irina S.

«Давно не было и вот опять», — отреагировала Елена, напоминая о частом повторении в адрес России фразы «Окончательное прощай…» бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

«С реальностью она (Украина. — О. П.) разорвала связь…» — пишет Игорь О.

«Как же, помню, но транзит оставьте», — добавил Александр Л.

«Це остаточне прощавай (окончательное прощай. — О. П.). Президента сменили, темники остались те же», — отметил Георгий Я.

«Связь с вами разорвана, а газ и работу нашим гастарбайтерам дайте! Ничего личного — только бизнес», — смеется Natalya R.

«Разрыватели, разорвите контракт на транзит русского газа», — призвал Александр К.

«Чучело бандеровское. С какого перепугу я — русский — буду отказываться от всего русского!» — не понимает Сергей С.

«Вот бы Кулеба еще объяснил, что значит русский мир и как он с ним окончательно разорвал связь. Покупать в России, начиная от таблеток, заканчивая битумом, скулить и умолять Россию прокачать хоть сколько-нибудь газа — это разрыв с русским миром? Что и где рвал Кулеба? Пускай он посмотрит, что ищут и на каком языке в поисковиках граждане Украины, что интересует подавляющее большинство граждан Украины. Даже запрос на поздравление с новым годом Путина был в два раза больше, чем на поздравление Зеленского», — отметил Сергей Евгеньевич.

«А зачем они это повторяют каждый год?! Что за тренинг такой. Их что, никто не понимает? Или не слушают?» — не понимает Валера С.

«Сбросить страну в пучину долгов и встать на колени перед западными хозяевами — если это называется «развитие» страны, то Кулеба — клинический идиот», — отметил Владимир Д.

«Просто ещё не зима и лозунги греют…» — подытожила Елена К.

Читайте также: Глава МИД Украины надеется на вступление в ЕС и НАТО без завершения реформ