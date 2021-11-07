Мнение Петра Чумакова — вирусолога, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, сына знаменитого советского вирусолога Михаила Чумакова, заявившего, что он поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса, активно обсуждают в социальных сетях. Некоторым интересно, как это можно реализовать на практике. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

«Если есть хоть немного шариков в мозгу, то можно понять, что эффективной вакцины от короны не только не существует, а и быть не может», — считает «Барс».

"А этот Петя будет компенсировать мне нерабочие дни, если я уколюсь и заболею? Что-то сомневаюсь! Лучше, Петя, сиди помалкивай и не позорь папу», — замечает W.

«Ну, желание вирусолога кричать оставим профильным специалистам. Однако интересно другое: как с чисто технической точки зрения вирусолог себе представляет реализацию принуждения к вакцинации многомиллионной аудитории противников вакцинации?» — спрашивает «Чарли».

"При многих хронических заболеваниях прививки противопоказаны. Онкология, аутоимунные заболевания. У многих людей в организме могут идти скрытые процессы, когда прививка может спровоцировать тяжёлую болезнь. Прививки — это очень индивидуально», — считает Наталья.

«Чем вам мешают те, кто не прививается, пусть уходят по-тихому. Жизнь расставит по местам сама всё», — считает Роман.

«Мое мнение такое. Не надо никого принуждать. Заставлять. И пойдёт обратная реакция. Я сделала прививку, побочек не было никаких. Не умерла, в ходячий труп не превратилась. На остальных мне всё равно», — заметила Виктория.

«Всё будет нормально. Вакцины такого типа уже применялись ранее. Это высокотехнологичный продукт, эффективность которого подтверждена практическим применением не только в нашей стране. Аргентина регулярно публикует данные о вакцинации «Спутником», в отличие от нашего минздрава», — отметил Алексей.

«Народ выбирает естественный отбор, флаг им в руки, а лично я за вакцинацию, она меня спасала, когда заболели мои дети и внуки и мне пришлось за ними ухаживать и спасать», — поделилась Нина Захарова.

«Если б ещё медотводы давали… И с онкологией подругу отправили прививаться, и беременных на разных сроках, и с аллергией друга обязуют, но он уволился. Ещё хорошо помнит последний приступ, когда от аллергии чуть не отъехал на тот свет. Сейчас до детей почти добрались. Знакомая врач, всегда топившая за прививки, сейчас в шоке от происходящего, так как её отцу вкололи прививку, а повторную зафигачили другую, и, мол, «да нормально всё». Её же коллеги… Куда делись все, абсолютно все пневмонии, гриппы и ОРВИ? Почему у нас из всех (!) заболеваний осталась только корона? Это и есть то, почему так многих отвращает от «пойти и сделать» прививку. Много умалчивания, вранья, слишком сильный напор вплоть до «денег и квартиру подарим»», — рассуждает Я.

«Я за принудительную вакцинацию. Давно пора её ввести. И многие мои знакомые, кто переболел, тоже за неё», — отмечает «Арья».

"А я — за расстрельные рвы. И за воплощение принципа «доносчику первый кнут», — продолжает диалог «Мамонт битый».

«Да лучше как в Древнем Риме, за децимацию», — отвечает «Арья».

"А я за отмену пенсионной реформы, за пенсии в минимум 50 000, за восстановление здравоохранения до уровня советского (хотя бы), за возвращение ГОСТов на продукты питания. За выход из ВОЗ. И там посмотрим, нужны ли будут прививки вообще», — иронизирует «Тави Тум».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Пётр Чумаков в эфире «Радио России» выступил за принудительную COVID-вакцинацию. По его словам, в России низкий уровень иммунизации от коронавируса, и «про это надо кричать». Он отметил, что в условиях распространения «Дельта"-штамма необходимо, чтобы привились 80% населения.

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