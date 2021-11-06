Историей «безразличия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов» назвал освобождение Киева от нацистов президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины по случаю 78-й годовщины освобождения Киева от нацистских оккупантов.

Советские войска наступают на Киев. 1943

«Освобождение Киева — это история безграничного безразличия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Зеленский отметил, что, по официальным данным, потери в битве за Днепр составляют 417 тысяч погибших. В боях за Киев пали до 240 тысяч солдат и офицеров. Однако, как утверждает ряд историков, общее число погибших как минимум вдвое больше, так как мобилизованных через полевые военкоматы часто не брали на военный учет, «дабы не ухудшать статистику потерь», говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Советские офицеры у памятника Богдану Хмельницкому в освобождённом Киеве. Ноябрь 1943

Заявление Владимира Зеленского обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие раскритиковали президента Украины за данные слова.

«Господи, лучше бы молчал», — отреагировал Alexander.

«Зеля уже не понимает, что говорит, т. к. читает с подготовленной ранее бумажки», — добавил Andrey.

«Думаю, его папе понравилось, что его сынок подзабыл о евреях, которых нацисты расстреляли в этот день. А Киев освободила Советская армия!!! Армия наших отцов и дедов, для которых та война была не Второй мировой, нет. Она была для них Великой Отечественной. Или что, они вообще были без роду, без племени, по мнению Зеленского?» — отметила Виола.

«Цинизм высшего уровня… Больной!» — не выдержала Анжелика.

«Нужно, чтобы он комменты открыл. Я бы его тоже поздравил», — отреагировал Goga.

«Обратно антигитлеровская коалиция освободила Киев?! А-а-а???» — спросил Ник.

«Умеет он плюнуть в душу своим соотечественникам, президент наш. Где-то в Канаде щиро (искренне. — М. Р.) аплодируют», — добавил Звягін.

Жители освобождённого Киева встречают советских солдат. 1943

«Слушайте… Он реально больной… Он думает, что всё в жизни — и сейчас, и тогда — делается ради статистики, дутых или заниженных показателей. Для него жизнь протекает в какой-то параллельной реальности, он в ней погряз и уже даже не понимает, что есть и была реальная жизнь и реальные цели и результаты», — отметил «Вл Тор».

«На всю голову прибабахнутый», — не выдержал Дмитрий Н.

«Президент Украины жалеет, что освободили Киев… Такого позорища ещё не бывало», — пишет OlgaN.

«Даже не знаю, можно ли будет Зеленскому после таких слов ещё больше опозориться или это край?!» — не понимает White.

«Вы ещё посчитайте по головам, сколько щирых украинцев было среди тех, кто погиб, освобождая Киев в частности и Украину в целом, а сколько русских, бурятов, якутов, татар, кавказцев…» — написал Евгений.

«О черствости государственной машины, неправильном командовании и 500 тыс. жертв рассуждают в стране, уменьшившейся за годы независимости минимум на 10 млн граждан. Крокодильи слезы», — отреагировал «Микки Рурк».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Даже в такие святые дни эти негодяи не преминут потоптаться на памяти павших, искажая смысл, значение и важность Великой Победы не только для украинского народа, но и для всего человечества!» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Юрий Дудкин.

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