28 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что антигитлеровская коалиция семьдесят семь лет назад выгнала с Украины нацистских оккупантов.

Оксана Переможенко, , 19:06 — REGNUM Антигитлеровская коалиция семьдесят семь лет назад выгнала с Украины нацистских оккупантов. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 28 октября на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«77 лет назад совместными усилиями антигитлеровская коалиция выгнала из Украины нацистских оккупантов», — написал глава украинского правительства по случаю дня освобождения Украины от нацистов.

«Со слов украинского премьер-министра выходит, что освобождали Украину совместно советские, британские и американские войска», — комментирует запись премьер-министра Украины телеграм-канал «Политика Страны».

Заявление Дениса Шмыгаля обсудили читатели украинского телеграм-канала «Крокодил». Многие критически оценили высказывание главы правительства Украины.

«Версия 2022 год: От нацистов Украину освободили нацисты», — отреагировал root.

«По-хорошему все это правительство должно сидеть за реабилитацию нацизма. Но не будет», — добавил Vled.

«Да, дурак и ещё в придачу двоечник!» — отреагировал Александр.

«Америка, Британия и силы союзников. Привыкайте, именно так и будет звучать в дальнейшем», — пишет Денис Tsesarevičh.

«Через пару лет… расскажет, как Украину освобождал вермахт», — добавил Алексей Л.

Денис Шмыгаль President.gov.ua

«Тю, а чё не австрийский художник? Хотя скоро и до этого докатимся», — написала Ксения.

«А Вы не смейтесь. Ещё пять-семь лет и количество мразей, предавших собственную историю, будет близко к 100%…» — пишет «Едкий Натр».

«Он хочет сказать, что у нас тут воевали армии США и Англии? И гнали именно они немцев?» — недоумевает Ксения.

«Да, смешного мало. Скоро все учебники истории будут так учить», — отметил Андрей.

«Все идёт к завершению, и в лучшем случае будет федерализация Украины — и это правильно! Страна восьмой год делится на тех, кому это нравится и есть поддержка, и на тех, кто категорически против и никогда этого не примет. В итоге мыльный пузырь, накачанный взаимной ненавистью, лопнет и начнётся реальная гражданская, но не на Донбассе (там свое отстояли), начнётся в Киеве, и будет конец страны. В идеале разделить сейчас на регионы и пусть каждый регион решает, на каком [языке] говорить и кого любить и чтить… другого не дано», — написала Alisa Fox.

«Собака знает, чьи ботинки лижет», — отреагировал Dmytry S.

«Коалиция ваша выжидала, чем закончится бойня на восточном фронте Германии. Пока гнать наши деды их не стали… Сволочи», — пишет Rij.

Солдаты Красной Армии проходят по улице в освобожденном Киеве © Аркадий Шайхет

«Просто хочется угодить, чтоб быть у корыта», — отметил Yuriy M.

«Верю, настанет время, и мы будем праздновать освобождение Украины от американских захватчиков», — написал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Годовщина освобождения Украины воинами Красной Армии стала сегодня настоящим испытанием для чиновников. Нужно как бы и дату отметить и при этом не упомянуть ту самую Красную Армию и не назвать освобождение освобождением, и черт знает, как вообще поздравить так, чтобы все поняли, что ты на самом деле скорбишь», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Вячеслав Чечило.

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