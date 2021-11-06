Известие о том, что врачи скорой помощи в Еврейской АО передумали увольняться, а некоторые даже записались на прививку от COVID-19, спровоцировало широкий общественный резонанс в Сети. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

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«Непонятно, на что они рассчитывали… Шантаж такого уровня в принципе был нежизнеспособен», — отметил Pribor Sorok.

«Как всегда: зачинщиков двое-трое, за которыми ринулась масса «на эмоциях». Эмоции остыли, а теперь что?!» — задаёт вопрос Наталья Балашова.

«Я еще могу понять дремучесть обычных людей, которые не хотят вакцинироваться, а медики, я бы проверяла дипломы у них, и аттестацию для них на профпригодность. На аттестации они должны рассказать про принцип действия векторных вакцин и принцип формирования коллективного иммунитета», — предлагает Наталья Васильева.

Defense.gov Вакцина

«Коллективный шантаж своим увольнением не прошел. Сдали назад. Те, кто работает с пациентами, должны быть привиты. Не хочешь — ищи другую работу. Или сдавай ПЦР-тесты каждые три дня за свой счет», — считает Семён Петров.

«Зачем весь этот шум? Хотят уволится, это их право! Очень много шума на пустом месте! Передумали — пусть остаются и нечего людям голову морочить!» — недоумевает Игорь Помнящий.

«Не пойму я этих антиваксов. Ещё в том году я предлагал, как вакцина появится, кто хочет пусть ставит, а кто не хочет, да за ради Бога! Только один нюанс, не ставишь, так если заболеешь, лечись за свой счёт! Это провокаторы! Вот что они предлагают? Просто не ставить? Ну и пусть себе не ставят! Себе! Нечего других подбивать! Ведь они сами не ставят, других подбивают, они и других при этом заражают! Так что, самое гуманное, это лечение за свой счёт и последним в очереди на больницу!» — отмечает Алекс.

«Все эти медработники недавно переболели коронавирусом, но чинуши от медицины их всё равно заставляют вакцинироваться, чтобы не портить статистику», — отметил Gomunkul Good.

«Непонятно, зачем прививать тех, у кого есть антитела?» — задается вопросом Алексей Гейко.

«Интересно, а эти работники скорой в курсе, сколько не привитых умерло от ковида и сколько вакцинированных умерло от вакцинации? Ну все же просто — они внутри системы и что сами не могут узнать? Не обязательно брать мировую статистику — вот пусть поинтересуются у себя — в том районе, в котором работают. А то одна тетка в соцсети сказала влияет на ум больше, чем реальность?» — ставит вопрос Татьяна Подборнова.

«Какие необразованные медики работают у них в скорой помощи! Как они могут лечить людей, если не разбираются в медицинских вопросах. Тяжелые осложнения от прививки (любой) могут быть у тех, кто и так получит мед. отвод, а наличие высокого титра антител не является противопоказанием к вакцинации, максимум что в этом случае будет — лишь незначительное повышение титра.

Нельзя забывать о конкретно нейтрализующих антителах, которых у переболевших может быть недостаточное количество даже при высоком титре всех остальных «неважных» антител. Вакцина обеспечивает высокую концентрацию именно нейтрализующих. Короче, испанский стыд за этих медиков в ЕАО», — резюмирует Светлана П.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях большинство сотрудников скорой помощи города Облучье отказались прививаться от коронавируса и написали заявления на увольнение. Это восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — уборщицы и водители, всего 26 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

После того как история получила широкий общественный резонанс, главврач скорой помощи ЕАО Владислав Коган, зампред правительства региона Валерий Жуков, а также руководитель здравоохранения округа Андрей Лебедев нашли возможность поговорить с персоналом.

В итоге, как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Елена Мержиева, вернулись все медики за исключением двух человек: они решили уволиться по другим причинам.

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