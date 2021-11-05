Украина поддерживает расширение присутствия военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в Черноморском бассейне. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 4 ноября в своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заход в Черное море флагманского корабля 6-го флота США"Mount Whitney.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Манёвры ВМФ НАТО

Глава украинской дипломатии, выражая восторг в связи с мощью ВМФ США, назвал заход корабля в Черное море «дополнительными 18 400 тоннами дипломатии», которые, по его словам, «безусловно, полезны для достижения этой цели». Под «этой» целью украинский дипломат подразумевает готовность Украины и США «работать вместе над укреплением безопасности на Черном море».

«Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО», — написал Кулеба.

Реакцию главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «ШарийNET». Многие указали на то, что своим высказыванием глава украинского МИД продемонстрировал зависимость Киева от Вашингтона.

«Белый господин приплыл. Новые бусы привез», — отреагировал Константин Г.

«Вплавь хоть не отправился, чтоб облизать корму или наподаренном резиновом эсминце», — пишет В.В. Бахал.

НАСА Черное море из космоса

«Закричал бы уж сразу «барин приехал», — смеется Константин Х.

«А где «чего изволите?» — смеется Юрий Б.

«Стоял в море на резиновой лодке и челом бил?» — иронизирует Виктор Г.

«Им не стрёмно вечно кому-то подлизывать?» — не понимает Виталий О.

«Как зашел, так и выйдет», — добавил Дэвид Д.

«Хозяин пожаловал…» — смеется Александр П.

«Экстаз папуаса», — отреагировал Сергей С.

«Похоже на карго-культ, если вы понимаете о чём я. Только тут самое смешное, что даже святого груза никогда не было — одна чистая вера, поддерживаемая маленькими подарочками маленькому кругу людей», — написал Олег Л.

«Независимость Украины — она вот такая», — смеется Илья Т.

«Холопы, встречайте своих хозяев!» — добавил Виталий О.

«Бедные морячки, каково это, находиться под ракетным ударом? Шаг вправо, шаг влево — и… [конец]», — отметил Сергей С.

«На колени упал при этом? Надеюсь, да. Иначе не зачтется», — пишет один из комментирующих.

«Кулеба хоть каждый день будет суверенитет сдавать, нашли чем удивить», — отреагировал Aleksandr L.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Кулеба похож на шакалёнка за спиной США!!!» — добавил Piter S.

«В Афганистан они тоже торжественно вошли, а потом сломя головы бежали», — смеется Natalya R.

«Гордость и принципиальность — это конек Кулебы. Дай волю, он весь корабль расцелует, и *рен его потом оттуда вытащишь», — с сарказмом отреагировал Сергей Евгеньевич.

«А мне вот интересно, это временное правительство понимает, что они провоцируют третью мировую? И война будет идти не на территории Германии, Франции, России или Америки! Стрелять и бомбить будут на территории Украины!» — добавил Виктор З.

«Ну… как всегда. Прогибы перед хозяевами», — подытожил Sergiy K.

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