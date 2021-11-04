4 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление молдавского президента Майи Санду о том, что Соединённые Штаты помогли Молдавии во время недавно завершившегося энергокризиса.

Оксана Переможенко, , 14:18 — REGNUM Соединённые Штаты помогли Молдавии во время недавно завершившегося энергокризиса. Об этом заявила молдавский президент Майя Санду в соцсети Twitter.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спасибо США за то, что были с нами во время газового кризиса — написала глава республики. — Спасибо за поддержку».

Санду отметила, что Кишинёв поддерживает контакты с Вашингтоном. Она также выразила надежду на то, что работа по укреплению энергетического сектора Молдавии продолжится. Каким образом США поддержали Молдавию, Санду предпочла не уточнять.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского журналиста, политика и блогера Анатолия Шария. Многие критически оценили заявление президента Молдавии.

«В следующий раз пусть Россия заключает договор на поставку газа с одним условием: Молдова обязуется публично в СМИ выразить благодарность на уровне президента, приложить перечень СМИ, указать количество публикаций, их тональность, установить ответственность и наказание за присутствие скрытого подтекста и пассивной агрессии, а также если кто-то из их правительства будет ставить лайки под постами, критикующими Россию либо восхваляющими незаслуженно другие страны за поставки данного газа. Понимаю, звучит очень странно и нереально, но если они хотят газ, пусть ведут себя подобающим образом», — отреагировала Наталья Х.

Новый президент Молдавии Майя Санду

«Вообще надо поставлять газ только после официального признания Приднестровья. Нет признания — нет и газа», — ответил Наталье Х. Александр Н.

«Это ж надо уметь так извернуться», — пишет Ирина С.

«Лишний раз подлизнуть, авось зачтется. И не только она так делает, есть еще персонажи», — добавил Вадим Т.

«Без Штатов не обходится ни одно доброе и/или полезное дело. Вот если речь о плохом и пакостном, то тут либо РФ, либо Китай, либо они оба», — отметил Валерий Б.

«Вот это прогиб!..» — написал Александр А.

«Стыдно-то как. Ужас. Президент независимой страны», — посетовала Evgeniya L.

«Это не абсурд, это извращение», — считает Владимир Б.

«Так понимаю, она это языком писала», — иронизирует Алексей Л.

«Не перестают удивлять», — смеется Димитрий У.

«Позор, до какой степени нужно докатиться, чтобы на белое говорить чёрное и прислуживать хозяевам за океаном», — не понимает Елена Ф.

«Когда миром правят убогие, мир таким и становится», — добавил Dima P.

«Чему удивляться? Весь период выборов как президентских, так и парламентских посол США не вылазил из ЦИК, СИБ, прокуратуры, офисов партий, даже в Конституционном суде бывал. Я молчу о проделанной работе ранее. Майя 100% ставленница Запада. И она не прогибается, это ее образ мышления. США ее мама и папа…» — пишет Илана В.

«Я что-то не понял, а где твит со словами благодарности России?» — поинтересовался Sergii P.

«Куда катится мир… Я вообще отказываюсь что-либо понимать!!! Но, может, я просто тупой…» — отметил Сергей Т.

Джо Байден (сс) Matt Johnson

«Ждём благодарности Байдену от Зеленского за поставки электроэнергии из Белоруссии… А кто дал разрешения заключить договоры? Правильно поблагодарила. Обозначила, так сказать, чья Молдова», — добавил Дмитрий Б.

«Заразились болезнью Зеленского», — пишет Александр А.

«Странно, что Майя Санду не хочет поблагодарить США за то что они, собственно, этот газовый кризис и устроили, заблокировав на год СП-2…» — отреагировал Григорий М.

«Неужели такие политики не понимают, какие они жалкие с таким поведением? И самое главное, какое к ним настоящее отношение тех, кого они облизывают!» — подытожил Юра Б.

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