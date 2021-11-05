В рамках декоммунизации власти Киева переименовали 12 улиц, в том числе Московскую и Николая Кузнецова. Об этом 4 ноября со ссылкой на пресс-службу Киевсовета сообщает ИА Красная Весна.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

«К 78-й годовщине освобождения Киева от нацистов Киевсовет переименовал улицу Николая Кузнецова в улицу Олеся Бабия. Для справки, Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и чиновников оккупационной администрации во время Великой Отечественной. В свою очередь, Олесь Бабий прибыл в Украину вслед за нацистами в 41 году и покинул её вместе с ними в 1944-м. Кто как провел войну, история одной улицы», — прокомментировал в своем телеграм-канале депутат Рады Максим Бужанский.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, депутата Рады Максима Бужанского и издания «Страна.ua». Многих возмутило переименование улицы, названной в честь советского разведчика.

«Киевский горсовет переименовал улицу имени героического разведчика-антифашиста Николая Кузнецова в улицу имени нацистского коллаборанта, антисемита и соучастника Холокоста Олеся Бабия…» — написал Эдуард Долинский.

«Что ж так мелко, могли б и Киев в Нью-Бандеровск переименовать сразу…» — отреагировал Александр К.

Марина Захарова ИА REGNUM Улицы Киева

«Кузнецов уничтожал кумиров нынешнего Киевсовета. Так что переименование не удивляет…» — добавил Yuri H.

«Подлости украинских властей нет предела», — добавил Марк К.

«По официальной версии — чем был плох Кузнецов? Но новые таблички сами себя не закупят, а деньги на новый год ой как нужны», — отметил Genn A.

«Меня удивляет, что проспект Победы до сих пор не переименовали в Адольфштрассе, а улицу [маршала Советского Союза Ивана] Конева в улицу [немецкого генерала Гейнца] Гудериана или [немецкого генерала Эрвина] Роммеля. Герои теперь они, а не Николай Кузнецов», — пишет Марго В.

«Реваншисты с фашистами имеют один суффикс и намерения…» — добавила Alisa N.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев. Вид сверху

«К сожалению, Украина уже полностью попала под влияние потомков пособников и приспешников фашистов», — отреагировал Евгений Б.

«Какой позор… Но эта власть так и не осознала до сих пор, что и она очень скоро пройдёт бесславно и бесследно. А истинные герои, они навсегда будут оставаться в сердцах людей мыслящих, совестливых и порядочных, людей с памятью», — написала Інна К.

«Ничего удивительного, у власти большинство скрытых нацистов. Держат реванш за своих предателей предков», — отметил Юрий Г.

«Дно осталось далеко вверху», — пишет Ирина К.

«Не удивлюсь, если улицу именем [рейхскомиссара Украины] Эриха Коха назовут. Всё-таки европейским правителем Украины был…» — с сарказмом отметил Константин Г.

«Что происходит в нашей стране? Мы что, становимся рассадником, почитателями и хранителями нацизма? Нам что, скоро ждать памятника Адольфу Гитлеру? Кто заказчик всего этого кощунства? Чего добиваются режиссеры этого действа, чтобы нас оградили колючей проволокой или потравили, как прокаженных, ядом?» — не понимает Наталья П.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Сначала вы отдали независимость. Потом экономику, подписав ассоциацию. Потом землю. Теперь отдаете язык и историю. И хоть бы за чечевичную похлебку, так нет — за кредит на чечевичную похлебку. В общем, не останавливайтесь», — с сарказмом подытожил Konstantin K.

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