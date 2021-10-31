31 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в Facebook заблокировали видео, на котором члены Львовской академической мужской хоровой капеллы «Дударик» исполняют песню о главаре ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Батько наш Бандера» («Отец наш Бандера»).

Мирослава Романенко, , 18:45 — REGNUM В социальной сети Facebook заблокировали видео, на котором члены Львовской академической мужской хоровой капеллы «Дударик» исполняют песню о главаре ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Батько наш Бандера» («Отец наш Бандера»), ставшую популярной в украинском TikTok. Причина блокировки — жалобы пользователей. Об этом сообщается в публикации на странице капеллы в социальной сети Facebook.

Бандеровец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многих, по их словам, удивило то, что в социальной сети Facebook был заблокирован данный контент, так как «обычно» (со слов комментирующих) такое здесь не блокируется.

«Зато на Украине как материал подают, что мол в Москве истерика… Да большей части Москвы откровенно пофиг. Слишком много чести для этого «шедевра», — написал Dmitry R.

«Неужто Цукерберг вспомнил про свои корни?!» — задался вопросом Вова Н.

«У богатых нет национальности, только интересы…» — отметил Вячеслав Б.

«Слава Советской Армии! Смерть фашистам!» — отреагировал «Бюро добрых услуг».

«Цукерберг вспомнил Львовскую резню (Львовский погром — М. Р.) евреев в 1941-м? Или Бабий Яр?» — не понимает uapalett.

«Наконец-то что-то адекватное!» — добавила Вика А.

«Да не может быть! Враньё! Это временная проблема из-за смены названия «Фейсбука»! Друзья не могут так поступать! Срочно найти агента ФСБ, внедрившегося в святая святых админского коллектива «Фейсбука!» — с сарказмом написала Александра Ю.

«Хорошая новость!» — пишет Вова К.

Жертвы бандеровцев

«Ура! Против фашистских прихвостней встало интернет-сообщество», — написал один из комментирующих.

«Правильно. Таких фашистов надо блокировать», — добавил Максим М.

«Сейчас в Украине и FB запретят», — смеется Elena Z.

«Нет фашизму, нет Бандере… Что здесь непонятно?» — пояснила Галина М.

«А как же миллионы тех солдат, которые погибли, лишились здоровья, став инвалидами в борьбе с нацистами, фашистами… в годы Великой Отечественной? Эту песню поют только те, чьи дедушки воевали с мирным населением в форме SS и с немецким оружием в руках…» — написал Fox Pok.

«Люди, блокируйте эту гадость и на «Ютубе»!!! Жалуйтесь на пропаганду терроризма!» — призвала Nika Т.

«Пускай в клубах сельских и пивнухах поют про Бандеру», — отреагировал Vadym L.

«Как жалко. На самом интересном месте. Я только начал смеяться. Это было круче 100 метрового тризуба на кукурузном поле, велосипедиста, играющего на дудке гимн, и пловца в шароварах вместе взятых», — смеется Jurij O.

«Заблокирован флешмоб только на странице этого львовского хора «Дударики»! В их исполнении! И всё!» — подчеркнул Владимир Б.

«Ну хоть раз здравый смысл проявили», — отреагировал Алексей Г.

«Ибо нефиг фашистов восхвалять», — добавила Хельга М.

«Пусть поют на кухне», — написал Игорь К.

«Да пусть поют, чтобы дурь каждого видна была», — иронизирует Лион М.

«Хоть что-то ФБ сделал нормально», — отметил Михаил Г.

«Что это снизошло на Цукерберга? Обычно он такие перлы не блокирует!» — подытожила Луиза П.

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