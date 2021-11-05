Известие об увольнении не пожелавших вакцинироваться сотрудников скорой помощи в Еврейской АО взбудоражило интернет. Увы, противники и сторонники прививки от COVID-19 продолжают воевать. Лишь некоторые напоминают, что речь идёт о фельдшерах, которыми в пандемию коронавируса грех разбрасываться. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии в Сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если у человека есть имунитет к короновирусу, он имеет полное право не вакцинироваться. А вот ваш Роспотребнадзор принуждает к вакцинации, что уже является незаконным. Люди сами решат, без вас, нужна им эта вакцинация или нет», — приводит довод Иноземец.

«Не стали бороться за людей: увольняются — так увольняются. Кому они нужны — эти фельдшера да водители? Новых наберут… когда-нибудь. А пока ждать скорую из другого района людям по два часа придется. Эх, никогда у нас не ценился человек. При этом я не антивакс, а горячий сторонник вакцинации от ковида!» — отметил Руслан Телуж.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

«У нас теперь QR-код определяет, кто хороший, а кто плохой? Значит, здоровые люди, но не вколотые этой вакциной, они плохие, а те, кто вкололся и заболел после этого, — хорошие? Получается, что именно это показывает и определяет этот QR-код и не более того», — делится выводом Вася.

«Этим 26 человекам надо к психиатру. Работаете в медучреждении — надо прививаться, чтоб других не заражать и самим не болеть», — считает Сергей Попков.

«Пусть увольняются. Что это за врачи, которые типа лечат от ковида, а сами заразу разносят. Понаберут дундуков», — соглашается Татьяна.

«Это не право, а вынужденная мера работников. Заставили людей уволиться и говорят, что это их право. Это называется софизмом, когда «выворачивают все наизнанку», — заметил Николай Калюжный. «Лучше пожертвовать ими, чем потакать их слепому страху антиваксеров», — считает Георгий Сажин.

«Сажать, привлекать к уголовной ответственности таких «врачей». Вакцинировать принудительно», — предлагает Алексей Ощепков.

«Хорошо, что сами поняли: в медицине им места нет», — заявил Иван Копанев.

«Не медики, а мракобесы какие-то… Пусть уходят, нельзя уступать и создавать прецедент», — поддерживает Андрей Марков. «Просто так такое количество работающих не увольняются. И здесь, похоже, не в прививках дело», — считает Николай Курпанов.

«Непривитые медики не боятся ковида, но боятся прививки», — замечает Гость. «Есть вопросы. Первый: какая была зарплата у врачей? И второй: какие были прибавки у них и льготы за работу с ковидными?

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

Я, конечно, готов выслушать молодых и начитанных, которые сейчас начнут, выдвинув челюсть, говорить о клятве Гиппократа, о долге и чести, но я уже опытный гусь, чтобы понять, что в нынешнее время только деньги и страх самый мощный стимул к лояльности на работе. Я так понял, стимулирование труда этих врачей была такое, что страха потерять работу у них не было совсем», — рассуждает Москвич.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса коллектив двух филиалов скорой Облучья и Пашково написал заявления на увольнение. Это восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — уборщицы и водители, всего 26 человек, пояснили в департаменте информполитики губернатора и правительства Еврейской АО. Там же отметили, что это их законное право, люди без оперативной помощи медиков не останутся.

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