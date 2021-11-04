Верховная рада Украины утвердила бывшего вице-премьер-министра Алексея Резникова на должность министра обороны страны. Об этом 4 ноября сообщается на сайте украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп для ВСУ

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», «Крокодил», VESTI и Klymenko Time. Также назначение Резникова оценили на YouTube-канале «Наш». Многие напомнили о том, что Резников год назад сравнивал Донбасс с «раковой опухолью», выразив опасение в связи с возможной активизацией Киевом военных действий в Донбассе.

«Теперь он точно удалит «раковую опухоль. Врачеватель — в опухолях, говорят, разбирается», — с сарказмом отметил «ТЕХНО», напомнив о том, что Резников сравнивал Донбасс с опухолью.

«Лишь бы войну не начал», — добавил ММА.

«Думается мне, этот тоже долго не задержится…» — пишет insider_pro.

«Очередного галiцiянта (жителя Галиции (западная Украина) — современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской (кроме северных районов) областей Украины — М. Р.) в министры… Иных у бандеровца Зеленского не имеется…» — добавил Вячеслав.

President.gov.ua Алексей Резников

«Будут отсекать «раковую опухоль?» — поинтересовалась Елена Г.

«Жди войны или провокаций, диверсий…» — написала Elena.

«Надеюсь, у этого… не родится идея стрельнуть в сторону России, случайно…» — задумался Роман.

«Не представляю, как этот дедушка-франт, с платочком шелковым в карманчике, будет оборонять Украину! Скорее всего, он удобная прокладка между воровской малиной Зеленского и бюджетными средствами, выделенными на армию. Воровство у Зели доведено до совершенства, теперь надо только полирнуть!..» — пишет Marina P.

«Значит, все конфликты на территории Украины скоро решатся. Правда, очень кровавым для украинцев путём», — отметил Дмитрий.

«Кто только армию не добивал. Очередной пень», — добавил Crone.

«О, теперь оно начнет бомбить «раковые опухоли», — отреагировал Ярп.

«Так чего ещё ожидать от… Резникова?» — ответил Ярпу Вячеслав.

«Какая страна, такой и министр обороны», — отметил Sergei E.

«Напрасно вы так скептически настроены. Резников будет очень хорошо справляться с «освоением» военного бюджета», — не без сарказма добавила Olga.

«Такой министр обороны — просто праздник для России», — смеется Анна М.

«Внешне больше похож на министра культуры или науки», — добавила Viktoria M.

President.gov.ua Взадимир Зеленский на Донбассе

«Арену расширять надо, клоунов много», — иронизирует Galina Galinka.

«Ну что сказать? Какая оборона, такой и министр!» — подытожил Алексей Б.

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Напомним, год назад, будучи вице-премьер-министром Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий, Алексей Резников заявил, что Донбасс является для Украины опухолью, которую нужно либо удалять, либо лечить.

«Нам, главное, не взять его (Донбасс — М. Р.) обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта… Есть вариант резекции полной, ампутации — или лечить», — сказал он.