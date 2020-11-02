Киев, , 10:33 — REGNUM Донбасс является для Украины опухолью, которую нужно либо удалять, либо лечить. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий, участник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников 31 октября в интервью телеведущей Янине Соколовой.

Чиновник назвал Донбасс «больными» территориями, в том числе и ментально.

«Нам, главное, не взять его (Донбасс — ИА REGNUM) обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта… Есть вариант резекции полной, ампутации — или лечить», — сказал Резников.

Он добавил, что лично выступает за терапию и восстановление украинского организма.

Напомним, ранее представители ДНР и ЛНР предложили Украине план мирного урегулирования конфликта. По мнению политолога Дмитрия Джангирова, Украина попала в своеобразную ловушку, поскольку не может предложить свой план, который бы соответствовал Минским соглашениям.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР и ЛНР предложили Украине план по урегулированию конфликта