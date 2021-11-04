Известие о том, что Росздравнадзор поручил выявлять граждан, выступающих против вакцинации, активно обсуждают в социальных сетях, несмотря на праздник — День народного единства. Как и в вопросе вакцинации, люди разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает новшество, и тех, кто полагает, что власти должны не антипрививочников наказывать, а тех, кто провалил информационную кампанию. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Ну всё, товарищи, возвращается система доносов и репрессий, как в лихие годы сталинских репрессий. Теперь на любого медика можно донести в СК», — отметил Дмитрий Лабезников.

«Народу пора задуматься, куда нас приведет возврат к репрессиям», — считает Мила Волкова. Её мнение на сайте РИА «Новости» поддержали более 1000 человек.

«Ну наконец-то, ждём дела врачей-вредителей! Пора объявлять охоту на ведьм! Найдем виноватых во всём! Стучите, дорогие россияне, на соседа!» — иронизирует Лев Портнов.

«Повысим жизни качество, возродив стукачество», — иронизирует Виктор Лачук.

«Вместо того, чтобы привлекать к ответственности чиновников и так называемых экспертов? Которые своими некомпетентными высказываниями провалили информационное обеспечение вакцинации? Не было бы таких кривых действий со стороны тех самых, кто ратует за штрафы, сроки, то не было бы вообще проблемы под названием «антипрививочник». Они сами и создали эту проблему!» — считает «Сандерс».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

"Жители цивилизованных стран активно вакцинируются, а в этот момент в России народ слушает сплетни с инфопомоек, типа «лечим коронавирус за два дня содой или лидокаином». Интересно, скольких людей они спасли от короны?» — вопрошает Иннокентий.

«Пора приравнять распространение Covid-19 непривитыми к распространению венерических заболеваний. У нас, кстати, уже есть Статья 6.3 КоАП РФ. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Интересно, почему эту статью не применяют для антипрививочников? Можно было бы усилить наказание, чтобы ярые «активисты» вначале хотя бы виртуально приценились к таким штрафам», — вопрошает N.

«А правда где? У Пескова и прочих чинуш? Одна пропаганда льётся с экранов ТВ и печатных СМИ, никакого обсуждения в научных кругах, всё без какой-то логики! Почему человек с собственным иммунитетом, более надёжным, не может считаться здоровым?! Почему чинуши готовы делать миллион тестов для выявления поддельных сертификатов, вливать дорогие прививки, но не могут сделать бесплатный ПЦР, чтобы люди проверялись и не заражали других! Одни вопросы, ответы бессмысленные..» — рассуждает Юрий Белкин.

«А где наша реальная школа вирусологии? А не эти клоуны малограмотные, которые сами не знают, что говорят!» — развивает тему Максим Иванов.

«У России, как известно, две беды, ну первая беда просто крепчает, судя по комментариям! Из-за вашего невежества, антипрививочники, мы еще долго страдать будем!» — считает Валерий Пашев.

«Мама дорогая, мне с каждым днём становится всё страшнее жить в России. Почему мне запрещают думать, делать выводы на основе ими же сказанного, но ранее. Почему устоявшиеся медицинские постулаты летят в тартарары? Сегодня они говорят одно, завтра другое. Зачем вакцинированные носят маски, если они защищены, ну что такое маска перед вакциной? Почему ОНИ ЖЕ говорят, что вакцинированные могут переносить вирус?» — рассуждает Елена Винокурова.

«Те, кто способен задумываться, давно уже привились. А те, кто неспособен на это, участвуют в естественном (почти) отборе. По результатам дураков должно стать меньше — те, кто выживет, задумаются. А те, кто не выживет, — освободят страну от себя», — иронизирует M.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

«Выражение «вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса» не совсем верное. Самый надежный способ защиты — выработка организмом антител против ковида. А появления антител можно достичь двумя путями — как вакцинацией, так и непосредственно заболев. Конечно, я не призываю к отказу от вакцинации — каждый сам оценивает состояние своего здоровья, советуется с врачами и принимает решение — но почему, утверждая про важность вакцины как самого надежного способа защиты, официальные лица опускают момент наличия антител после перенесенного заболевания?» — вопрошает Татьяна из Сибири.

«Всё! Сегодня «День единства…», которого уже нет. Есть только привитые и непривитые… мракобесие началось… Все эти призывы Роспотребнадзора (и как эта контора может поручать СК?) показывают, что сама организация провалила здравоохранение и теперь прикрывается таким образом» — считает Сергей Кайдалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках, известил портал «Медицинский вестник». Особое внимание будут обращать на врачей — противников вакцинации от коронавируса.

Читайте также: Росздравнадзор поручил выявлять граждан, выступающих против вакцинации