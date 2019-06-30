4 ноября в России будет отмечаться государственный праздник — День народного единства. Он отмечается в стране с 2005 года и является выходным днем.

История праздника уходит в 1612 год, когда народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяло Китай-город, гарнизон Речи Посполитой. Князь Дмитрий Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери.

4 ноября отмечается с тех пор и православный праздник иконы Казанской Божией Матери.

В 2021 году День народного единства пришелся на неделю нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса.

В преддверии праздника проводятся различные мероприятия, многие — онлайн.

Некоторые регионы, например Новосибирская область, из-за эпидемиологической ситуации все праздничные мероприятия проведут только в онлайн-формате.

Новости о том, как Россия готовится к празднику в непростое время — в трансляции ИА REGNUM