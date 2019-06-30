В Республике Алтай праздничные мероприятия ко Дню народного единства пройдут в онлайн-формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всего с 1 по 5 ноября запланировано шесть мероприятий с участием в том числе школьников, которым предложат снять видеоролики по различным темам, сделать зарядку.
4 ноября жители смогут поучаствовать в таких онлайн-акциях, как квиз-игра «Россия — наш общий дом», «Марафон наций», «Культурное достояние России», «Родные рецепты» и так далее.
«Народов много — страна одна!» — под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период — с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена кпразднованию Дню народного Единства.
Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, нои обратит внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Целью всероссийского онлайн флешмоба, который РДШ запустило 2 ноябряв социальных сетях, является объединение восприятия Дня народного единства у всех школьников России.
«Мы знаем, что нас — россиян объединяет общая культура и ценности, которые транслируются через самые разные произведения. Для подрастающего поколения источник вечных ценностей — народные сказки. Именно там каждый российский ребенок черпает мудрость, правила поведения, считывает образы и познает единый культурный код страны. Причем многие из них дети узнают не только через книги, но и через кино и мультфильмы», — прокомментировала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещёва.
Российское движение школьников в преддверии Дня народного единства запустило сказочный песенный флешмоб «Единение в сказке» в социальных сетях, разместив «вирусное» видео, участниками которого стали юные певцы, танцоры и актеры. Площадкой съемок видео был выбран Центральный детский магазин на Лубянке в Москве. Поддержал ребят и известный музыкант, блогер Анатолий Цой (TSOY).
В Омской области провели соревнования по национальным видам спорта. Как сообщает пресс-служба правительства региона, старты, участие в которых приняли студенты, были приурочены ко Дню народного единства.
Ко Дню народного единства парки Москвы подготовили специальную праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн, сообщается на портале мэра столицы.
Москвичей ждут познавательные лекции, творческие занятия, мастер-классы, концерты и викторины. А парк «Фили» покажет церемонию подведения итогов онлайн-фестиваля талантов детей и молодежи «Национальная гордость».
Присоединиться к праздничным мероприятиям, посвященным Дню народного единства, можно будет на страницах парков в соцсетях бесплатно и без предварительной регистрации.
На Ямале «Большой этнографический диктант» пройдёт в формате онлайн. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
С 3 по 7 ноября на сайте miretno.ru каждый житель России может проверить свой культурный уровень, ответив на 30 вопросов. Из них 20 посвящены быту и традициям разных народов страны, ещё 10 — ямальской этнографии.
Сертификат участника «Большого этнографического диктанта» формируется в электронном виде сразу после выполнения заданий. Максимально возможное количество баллов, которые можно набрать, — 100.