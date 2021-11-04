В рамках фестиваля действовали несколько площадок для посетителей. Историческое направление было представлено площадкой военно-исторического клуба «1-й Дальневосточный фронт». Реконструкторы продемонстрировали снаряжение и вооружение бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии, а также провели лекцию. Также историческая тематика затрагивалась и на площадке командно-штабных игр «Исторический бой». Там, помимо самой игры, было представлено и снаряжение Белой армии времен гражданской войны в России.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Площадка военно-исторической реконструкции

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Андрей Лавренчук ИА REGNUM Площадка военно-исторической реконструкции

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Площадка военно-исторической реконструкции

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Площадка военно-исторической реконструкции

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Плакат на площадке командно-штабной игры

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Снаряжение бойца Белой армии

Прошла и традиционная для военно-патриотических мероприятий выставка российской военной техники. Посетители фестиваля смогли ознакомиться с образцами вооружений армии России, а также осмотреть технику вооруженных сил.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Военная техника на военно-патриотическом фестивале во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Роботизированный комплекс «Платформа-М»

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Выставка вооружений на военно-патриотическом фестивале во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ)

При этом мероприятие проходило не просто в формате выставки — для посетителей было организовано множество различных мероприятий. Интерактивные площадки были посвящены как отдельным видам спорта, так и военно-прикладным упражнениям. Кроме того, успешно прошедшие все интерактивные площадки могли пострелять в тире. Ну и не обошлось без традиционной полевой кухни, угощавшей кашей всех желающих.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Площадка Юнармии

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Площадка с комплексом ГТО

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Тир на военно-патриотическом фестивале во Владивостоке

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Очередь за кашей

Кроме того, на мероприятии посетителям продемонстрировали два показательных выступления: одно было подготовлено «Федерацией военно-тактических игр», другое — бойцами 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Первое было посвящено освобождению заложников, второе — основано на сюжетах из войны в Сирии.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Показательное выступление Федерации военно-тактических игр

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Показательное выступление Федерации военно-тактических игр

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Показательное выступление морской пехоты ТОФ по мотивом войны в Сирии

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Условные боевики незаконных бандформирований

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Показательное выступление морской пехоты ТОФ по мотивом войны в Сирии