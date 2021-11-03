Более сорока республиканцев в Сенате США намерены 3 ноября официально аннулировать приказ президента Джо Байдена о вакцинации частных работников в соответствии с законом Congressional Review Act — позволяющим Конгрессу отменять указы исполнительной власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Сенатор Майк Браун из Индианы возглавляет группу из 41 сенатора-республиканца, чтобы «отменить» правило Байдена, которое обязывает сотрудников частных предприятий, где работают 100 и более человек, привиться от COVID-19.

Braun.senate.gov Сенатор США от штата Индиана

Республиканцы раскритиковали указ, который Байден представил в сентябре 2021 года, и грядущее официальное постановление управления по охране труда и здоровья (OSHA) США, которое, как ожидается, будет опубликовано в ближайшие дни. Республиканцы назвали данную политику «неприемлемой», заявив, что она «требует рассмотрения конгрессом».

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Мой работодатель, у которого примерно 5500 сотрудников в 45 подразделениях по всей территории США, уже заявил, что он НЕ будет выполнять этот указ о вакцинации, если он появится. Они и так не могут найти сотрудников, хотя платят 22 доллара в час, не говоря уже о том, чтобы уволить треть из них. Это его слова — не мои», — делится Bbows.

«Хотелось бы знать, что это за компания, чтобы я мог поддержать их правильное решение», — отвечает the.good.fight.

«Сенаторы сделали мудрый шаг», — читает marslallcoTom.

«Те, кто хочет воткнуть иглу в тела американских граждан, которые этого не хотят, могут засунуть эту иглу туда, где не светит Солнце», — советует tuffngruff.

«Долгосрочный эффект от вакцинации: если вы не сделаете прививку, предприятия закроются, люди не будут работать. Демократы стремятся всё взять под контроль», —указывает donje.

«Республиканцы никогда не добьются отмены указа. Он должен быть одобрен обеими палатами конгресса, и Байден должен его подписать. В конгрессе не хватает голосов, чтобы отменить решение Байдена. Единственная надежда на то, что указ будет отменен судом», — объясняет frontman.

«Не имеет значения, если у них не получится; эти сенаторы выступают против указа, который не имеет смысла и должен быть аннулирован. Как указ может подразумевать исключения (получатели пособий, сотрудники Конгресса, нелегалы, почтовые работники США), если он якобы жизненно важен для здоровья граждан США и восстановления экономики? Пока хоть один демократ, прогрессист или либерал не ответит на этот вопрос, я буду сопротивляться этому указу как и другие», — отвечает wagslead.

«Никто не оспаривает эффективность вакцины. Спор вызывает то, как правительство указывает людям, что они должны делать со своим телом», — пишет jihad_joe_talibiden.

«Спасибо, но нет ни одного человека на свете, который воткнул бы мне иглу без моего разрешения. Точка», — подчеркивает iberals_are_degenerates.

«Тысячи людей сообщают о побочных эффектах, меняющих жизнь, а также о смертях, ставших прямым результатом приема этих вакцин. Никто не должен принимать ни одну из них до завершения дальнейших исследований. Данные показывают, что они не работают», — объясняет ourpresidentisafraud.

«Поищите информацию о последствиях вакцины для женщин, принимающих противозачаточные таблетки, это довольно шокирует, сколько людей сообщают о серьезных побочных эффектах. У моей подруги из-за вакцины сейчас аутоиммунное заболевание глаз, она работала медсестрой в Калифорнии и сделала прививку раньше времени. Сейчас она очень жалеет об этом, она болела больше года после прививки. Когда я исследовала этот вопрос из любопытства, то и дело всплывало, что женщины, страдающие от этого, принимали противозачаточные таблетки. Кто знает, со сколькими еще лекарствами вакцина не совместима», — отвечает BigfootAKADarryl.

«Вы можете быть сторонником вакцинации и выступать против указа на вакцинацию. Люди, которые объединяют эти два понятия вместе, являются сторонниками авторитарного фашизма», — считает donje.

Напомним, что невакцинированные граждане США относятся к вакцине от COVID-19 с большим опасением, чем к самому вирусу. Об этом ранее сообщало The Washington Post со ссылкой на опрос Kaiser Family Foundation.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

53% невакцинированного населения Штатов считают, что вакцинация представляет больший риск для их здоровья, чем заражение коронавирусом. При этом 88% вакцинированных граждан выразили противоположное мнение.

Невакцинированные также гораздо меньше беспокоятся о штамме «Дельта», который считается опасным из-за чрезвычайно быстрой способности распространяться. Эта группа также менее уверена в безопасности и эффективности вакцин, чем те, кто уже сделал прививку.

Помимо этого, 57% невакцинированных сказали, что СМИ «в целом преувеличили» опасность пандемии.