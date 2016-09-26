Белый дом потратит $70 млн на борьбу с дефицитом тестов на COVID-19
Администрация президента США Джо Байдена инвестирует $70 млн в домашние тесты на COVID-19, чтобы победить национальный дефицит, из-за которого резко поднялась стоимость тестирования, сообщает 25 октября Reuters.
Премьер Эстонии против поощрения деньгами за вакцинацию
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала жителей страны активнее вакцинироваться, так как среди скончавшихся от коронавируса не вакцинированных в разы больше, чем вакцинированных. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
США отправили в Узбекистан еще 274 тыс. доз Pfizer
В Узбекистан из США 25 октября доставлено 273,78 тысячи доз вакцины Pfizer, сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу посольства США в Ташкенте.
Организатор митингов против вакцинации в Латвии заразился коронавирусом
Известный латвийский политик, бывший министр экономики Айнар Шлесерс получил положительный результат анализа на коронавирус COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
США объявят о новых правилах для въезда в страну
Администрация президента США Джо Байдена 25 октября подробно расскажет о новых правилах, которые придется соблюдать большинству турисов для въезда в США, сообщает Reuters.
США ожидают вакцину для детей 5−11 лет в ноябре
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что вакцина от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет может быть доступна уже в ноябре, сообщает 25 октября Reuters.
Глава минзрава Грузии отказалась говорить о своей вакцинации
Разглашение данных о медицинских процедурах гражданина является нарушением его прав. Так министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе 25 октября ответила журналистам на вопрос о том, когда она сделает вторую прививку от COVID-19.
Юристы Эстонии: отказ от ковид-тестов сомнителен с точки зрения законности
Вводимая с 25 октября в Эстонии запретительная мера признавать в качестве доказательства инфекционной безопасности тесты на коронавирус хорошо не проработана с юридической точки зрения. Об этом сообщило эстонское «Радио 4» со ссылкой на экспертов.
Глава минздрава Грузии призвала воздержаться от принуждения к вакцинации
Минздрав Грузии придерживается позиции, что вакцинация от COVID-19 должна быть добровольной. Об этом 25 октября заявила журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
«В больницу начали попадать беременные» — о коронавирусе
На второй год пандемии фиксируется увеличение заражённых коронавирусом беременных. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
Коронавирус добрался до молодёжи — врач
Осенью 2021 года коронавирус активнее начал поражать молодое поколение. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
В Израиле за сутки выявили 810 случаев заражения коронавирусом
Число жертв пандемии в Израиле составило 8046.
В Армении за сутки выявили более 1100 случаев заражения коронавирусом
В Армении за последние сутки провели 14 037 исследований на коронавирус, из которых 1184 дали положительный результат. Об этом 25 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Греция признана ведущим туристическим направлением Европы в 2021 году
Греция была отмечена как лучшее туристическое направление для Европы в 2021 году на международной туристической премии World Travel Awards. После награждения министр туризма Греции Василис Кикилиас заявил, что его страна «хорошо справилась с управлением пандемией и внедрением медицинских и туристических протоколов. Она доказала, что является не только самым красивым, но и самым безопасным местом для посещения».
Врач в Грузии объяснил стремление добиться обязательной вакцинации в стране
Многие жители Грузии начнут прививаться от COVID-19, если их заставят это сделать. Об этом 25 октября сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе в интервью агентству «Интерпрессньюс».
В Южной Осетии за сутки выявили почти 80 случаев заражения коронавирусом
В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 280 тестов на коронавирус, из которых 78 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 25 октября сообщила агентству «Рес».
Новая Зеландия отправила в Индонезию партию вакцины от коронавируса
Власти Индонезии получили 684 400 доз вакцины AstraZeneca из Новой Зеландии, сообщает Antara.
В Черногории насчитывается более 630 зараженных коронавирусом учеников
В учебных заведениях Черногории коронавирусом заразились 638 учеников и 131 учитель и преподаватель.
Врачи отмечают «возросшую агрессивность» коронавируса
Симптоматика коронавирусной инфекции в настоящее время уже заметно отличается от того, что наблюдалось в первой половине 2020 года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
В Эстонии негативного теста на ковид теперь недостаточно
С понедельника, 25 октября, в Эстонии введены дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил местный портал ERR со ссылкой на распоряжение правительства.
В Черногории полностью привили от коронавируса 52,3% взрослого населения
В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,9 процента взрослого населения и 52,3 процента повторно вакцинировано, сообщает институт общественного здравоохранения.
Число полностью вакцинированных от COVID-19 в Польше превысило 20 млн
В Польше сделано уже более 38,5 млн прививок от COVID-19. При этом число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию, превысило 20 миллионов человек. Об этом написал 25 октября глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter.
В Южной Корее стартовали военные учения «Хогук»
25 октября в Южной Корее стартовали ежегодные учения «Хогук» («Защита отечества»). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов.
«Болеют в работоспособном возрасте» — о динамике новой волны коронавируса
Эпидемическая ситуация в России в настоящее время оказалась самой сложной за два года. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
В Болгарии обязали футболистов получить «Зеленый сертификат» о вакцинации
Болгарские футболисты и тренеры в ближайшее время будут обязаны получить так называемый «Зеленый сертификат» — документ о вакцинации против COVID-19 или справку о наличии необходимых антител. Об этом, как сообщает Радио Болгария, говорится в приказе Болгарского футбольного союза (БФС).
Согласно официальной информации, отныне все соответствующие матчи, а также тренировки и спортивные праздники будут проходить при полном соблюдении карантинных норм.
В Эстонии коронавирусом заразился новорожденный
Cамому младшему жителю Эстонии, у которого обнаружен коронавирус, было 12 дней, а в искусственной вентиляции легких нуждался восьмимесячный ребенок. Об этом сообщил департамент здоровья страны в социальных сетях.
Эпидемия коронавируса: врачи фиксируют рост числа заболевших детей
Ситуация с эпидемией коронавируса в настоящее время стала сложнее, чем в 2020 году. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
В Греции вступили в силу новые ограничительные меры
Изменения в мерах по борьбе с распространением коронавируса вступили в силу с понедельника 25 октября в 06:00. Они продлятся до понедельника, 8 ноября, до 06:00, сообщается в правительственном вестнике.
Вакцина от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет может быть представлена в США в первые две недели ноября. Об этом в интервью ABC заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
Индийские педиатры выступили с призывом к правительствам всех штатов страны прекратить онлайн-обучение и вернуть детей в школы, закрытые из-за пандемии. Медики полагают, что у большинства детей уже есть антитела к коронавирусу, а дистанционное обучение наносит вред целому поколению.
Южная Корея предоставит Ирану 1 млн доз вакцины от COVID-19
Правительство Южной Кореи предоставит Ирану 1 млн доз вакцины американской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
«Ситуация стала сложнее, чем в прошлом году» — об эпидемии коронавируса
В 2021 году в связи с эпидемией коронавируса начали поступать пациенты с более тяжёлыми случаями протекания болезни. Об этом 25 октября заявил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов на телеканале «Россия 24».
В Индонезии за сутки выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 460 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
В Приднестровье начнут ревакцинацию от COVID-19
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) следует начать ревакцинацию от COVID-19. Об этом 25 октября на совещании оперштаба по борьбе эпидемией коронавируса заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
Вакцину от коронавируса в Индонезии сделали более 113 млн человек
Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 113 424 379 жителей, сообщает Kompas.
МОК, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Пекин-2022» представили первую версию ковидных правил для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось до 815
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 3730 человек. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
Путин обсуждал с премьер-министром Израиля ситуацию с COVID-19 — Песков
В ходе состоявшихся на минувшей неделе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом стороны среди прочего обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом 25 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Число случаев COVID-19 в Юго-Восточной Азии снизилось
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ситуация с COVID-19 в Юго-Восточной Азии начинает улучшаться, сообщает Kompas.
Мэр Кишинёва раскритиковал власти Молдавии за действия в период эпидемии
Власти Молдавии не приняли должных мер для борьбы с эпидемией COVID-19. Об этом 25 октября заявил мэр Кишинёва Ион Чебан на брифинге после завершения заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Польше за сутки выявили 2950 случаев заражения SARS-CoV-2
Министерство здравоохранения Польши 25 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили 2950 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 никто не умер.
В Греции за сутки от COVID-19 скончались 30 человек
Греция подтвердила 2098 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 24 октября.
Путин поручил кратно увеличить объемы тестирования на COVID-19
Охват тестирования на коронавирус в России должен быть кратно увеличен. Об этом говорится в обнародованном 24 октября перечне поручений президента РФ Владимира Путина правительству страны по итогам совещания с его членами.
На Украине пока обойдутся без локдауна
Руководство Украины пока не намерено объявлять жёсткий карантин в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу, однако в отдельных регионах будут введены ограничения. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил 25 октября агентству РБК-Украина.
«Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться», — сказал Данилов и предупредил, что ограничения ожидаются «территориально».
В столице Болгарии возобновились манифестации против новых карантинных мер
В столице Болгарии Софии возобновились демонстрации против массовой вакцинации от COVID-19 и других массовых карантинных мер, введенных правительством страны. Об этом 25 октября сообщило Болгарское радио со ссылкой на свои источники.
В Болгарии из-за ужесточения карантинных мер могут уволиться треть учителей
Более трети педагогов Болгарии выразили готовность оставить свои рабочие места и уволиться из структур системы образования страны в целом в том случае, если официальная София продолжит практику ужесточения мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в открытом письме преподавателей средних школ и профтехучилищ, отправленном на имя министра здравоохранения страны Стойчо Кацарова, сообщило 25 октября Болгарское национальное радио.
В ВС Южной Кореи выявили ещё семь случаев заражения коронавирусом
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
В Грузии за сутки выявили более 1900 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 22 847 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1942 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 25 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.
В Эстонии запретили посещение общественных мест непрошедшим вакцинацию
С 25 октября на территории Эстонии посещать общественные места смогут только прошедшие вакцинацию от COVID-19 или переболевшие новым заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.
Власти Украины пока не планируют вводить жёсткий карантин по всей стране на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
Власти Финляндии отменили масочный режим в транспорте.
В Приднестровье за сутки выявили более 300 случаев заражения коронавирусом
В ходе 1476 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 317 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.
На базах США в Южной Корее выявили девять носителей коронавируса
На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
В Польше зафиксирован существенный прирост случаев заражения коронавирусом
За последнюю неделю суточный прирост заражений коронавирусом в Польше увеличился почти вдвое. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска.
«Если сравнивать сегодняшнюю ситуацию с предыдущим воскресеньем, то мы имеем дело с приростом на уровне 87%. Это свидетельствует о продолжении тенденции стремительного роста заражений коронавирусом», — сказал замглавы польского минздрава.
Си Цзиньпин призвал помогать развивающимся странам в борьбе с пандемией
Предоставление противоэпидемической помощи развивающимся странам необходимо активизировать. Об этом 25 октября заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в формате видеосвязи с генсеком Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутеррешем, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Южная Корея начинает возвращение к нормальной жизни после COVID-19
Постепенное возвращение к нормальной жизни, существовавшей до пандемии коронавируса, начнётся в Южной Корее в ноябре. Об этом президент страны Мун Чжэ Ин заявил 25 октября, выступая в Национальном собрании.
По его словам, такие шаги стали возможны из-за «стабильного сдерживания» инфекции и высоких показателей вакцинации.
В Азербайджане за сутки выявили более 2000 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане медики в течение суток 25 октября выявили 2036 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 325 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Чехии с 25 октября ужесточили связанные с пандемией меры ограничения
С 25 октября на территории Чехии на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 ужесточен ряд связанных с пандемией ограничительных мер. Об этом на минувшей неделе сообщил глава минздрава страны Адам Войтех.
В Токио с 25 октября отменят ограничения для работы заведений общепита
Впервые за почти 11 месяцев с 25 октября в Токио отменены связанные с пандемией COVID-19 меры ограничения для работы заведений общепита, соответствующих повышенным требованиям соблюдения санитарных норм. Об этом 25 октября сообщает телеканал NHK.
В Молдавии за сутки выявили более 900 носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 24 октября выявили 906 случаев заражения коронавирусом в ходе 5818 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Премьер-министр Грузии: обязательной вакцинации в стране не будет
В Грузии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом 24 октября заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.
В Южной Корее за сутки выявили свыше 1,1 тыс. носителей коронавируса
В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1190 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.
Глава КНР Си Цзиньпин призвал активизировать усилия по предоставлению противоэпидемической помощи развивающимся государствам.
«Признали суверенитет РФ над Крымом?» — сети о требовании Киева к Москве
Заявление официального представителя украинского МИД Олега Николенко, в котором он потребовал от России обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса, в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».
Певец Эд Ширан заразился SARS-CoV-2
Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом. Об этом он сам написал 24 октября на странице в соцсети Instagram.
«Привет, ребята, — написал он. — Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, поэтому я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства».
В Албании за сутки выявили более 440 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 181 696 случаев заражения коронавирусом, 171 790 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2864 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо умерли за последние 24 часа. В стране сохраняется высокий рост смертности — хоть и ниже, чем в соседней Северной Македонии.
В Северной Македонии за сутки выявили 227 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 199 766 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 186 322 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7051.
В Косово за сутки выявили 13 носителей коронавируса
Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 576 случаев заражения, не считая сербское население края, 157 205 пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, — за последние сутки смертей не зарегистрировали.
В Британии за сутки выявили почти 40 тыс. носителей SARS-CoV-2
Почти 40 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Британии. Об этом 24 октября свидетельствуют данные правительства страны.
По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 39 962 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 8 773 674.
На Украине за сутки выявили более 20 тыс. носителей SARS-CoV-2
За истекшие сутки на Украине выявили 20 791 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает украинский минздрав.
Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 769 405.
В Белоруссии за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2044 и достигло 586 234. Об этом БЕЛТА сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 586 234 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.
Минкульт России получит средства на поддержку циркового искусства
Министерство культуры России получит финансирование из резервного фонда правительства страны.
В Намибии решили остановить вакцинацию российским «Спутником V»
В Намибии власти решили приостановить вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V» до уточнения данных о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ в стране с высоким уровнем распространения вируса иммунодефицита человека. Об этом сообщило министерство здравоохранение Намибии.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 24 октября 2021 года выявлено 243 341 034 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 364 844 случая.
Антиковидные танцы прокатились по Италии. На этих выходных на улицах итальянских городов протестующие пели и танцевали, чтобы согреться. С самого лета в странах Европы идут протесты против «зелёных пропусков» — аналогов российских QR-кодов.
Кроме того, в Италии обязали вакцинироваться большую часть взрослого населения — без «пропуска» их не пускают на работу.
В Узбекистане опровергли вероятность локдауна
Сегодня не может быть и речи о локдауне в Узбекистане, все усилия сосредоточены, чтобы не допустить этого. Об этом заявил глава узбекской Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, главный санитарный врач Баходир Юсупалиев.
На западе Канады более 5,5 тысячи медицинских работников могут лишиться работы из-за отказа вакцинироваться. Если до 26 октября медработники не сделают этого, им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы, что может серьезно увеличить нагрузку на систему здравоохранения. Похожая проблема есть в других провинциях.
Шри-Ланка проведет ревакцинацию более 1 млн человек — сотрудников служб безопасности, медиков, работников индустрии туризма. Бустерные инъекции им будут вводить начиная с 1 ноября, говорится в заявлении администрации президента. На сегодняшний день на Шри-Ланке полностью вакцинированы более 60% из 22 млн жителей.
В Тунисе вводят паспорта вакцинации для граждан и иностранцев. Документ будет выдаваться всем жителям страны в возрасте 18 лет и старше, прошедшим процедуру вакцинации от коронавируса. Кроме того, паспорт вакцинации могут получить иностранцы, на время прибывающие в Тунис.
Кубинский курорт Варадеро за полгода посетили 60 тыс. туристов из России
Полное открытие туристического сезона власти Кубы планируют 15 ноября, а 7 ноября будет отменено обязательное требование о карантине для въезжающих в страну.
Премьер Британии призвал граждан незамедлительно ревакцинироваться
Борис Джонсон призвал всех, получивших приглашение на бустерную прививку, незамедлительно сделать её, чтобы защитить себя и своих близких.
Глава МИД Боливии поблагодарил Россию за вакцину «Спутник V»
То, что Российская Федерация предоставила Боливии вакцину от COVID-19 «Спутник V», ценят власти латиноамериканской страны. Об этом 23 октября заявил РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта.
В Британии за сутки выявили почти 45 тыс. носителей SARS-CoV-2
Почти 45 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Британии. Об этом 23 октября свидетельствуют данные правительства страны.
По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 44 985 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 8 734 934.
В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с SARS-CoV-2
В Донецкой Народной Республике (ДНР) с 25 октября будет разрешено посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций и центров, клубных учреждений лишь при условии заполнения не более 50% посадочных мест и наличия у посетителей соответствующих документов. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», говорится в указе №321 главы ДНР Дениса Пушилина.
На Украине за сутки выявили более 23 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на Украине было выявлено 23 229 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает украинский минздрав.
Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 748 614.
В Белоруссии за сутки выявили более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2
Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2079 и достигло 584 190. Об этом БелТА сообщили 23 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 584 190 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.
Вакцинация 70% населения не спасает Германию от новой волны ковида
В Германии к 23 октября недельный показатель заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достиг рекордных с мая 2021 года значений — 100 случаев заражения на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха, который ведет в ФРГ статистику по коронавирусу.
В Монголии заявили об эффективности бустерной дозы вакцины от COVID
Вакцинация бустерной дозой показала эффективность защиты от варианта «Дельта». Если более 30% населения получит третью дозу вакцины, количество новых случаев COVID-19 можно снизить.
Недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг в субботу рекордных с мая значений — 100 случаев инфицирования на 100 тысяч человек, сообщает западная пресса со ссылкой на Институт Роберта Коха. Неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случая на 100 тысяч человек.
По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 октября 2021 года выявлено 242 976 190 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 481 086 случаев.
ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 23 октября 2021 года.
Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе
❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе
☑️Москва +7803/1 761 650 (61,7%)
☑️Санкт-Петербург +3360/683 103 (60,2%)
☑️Московская область +2783/496 126 (64,8%)
☑️Самарская область +997/122 727 (46,4%)
☑️Нижегородская область +761/184 927 (44,9%)
☑️Воронежская область +729/148 143 (42,9%)
☑️Башкирия +667/80 811 (39,6%)
☑️Крым +638/91 348 (40,6%)
☑️Пермский край +634/114 448 (42,9%)
☑️Свердловская область +626 /151 960 (40,3%)
Цитата канала Gubery.
ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 23 октября 2021 года.
(формируется по абсолютным значениям смертей)
Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии
☑️Москва +82/30 619
☑️Санкт-Петербург +67/23 296
☑️Нижегородская область +42/7 404, Краснодарский край +42/7057
☑️Башкирия +35/2339
☑️Ростовская область +34/7487, Свердловская область +34/7227, Ставропольский край +34/3752
☑️Московская область +30/8447
☑️Пермский край +29/5543, Челябинская область +29/4014, Саратовская область +29/3612, Волгоградская область +29/3327
☑️Пензенская область +27/3304
☑️Иркутская область +25/5147
☑️Красноярский край +24/6343
Цитата канала Gubery.
Система QR-кодов вводится с 26 октября в Северной Осетии для посещения ряда общественных мест — власти.
Глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил, что граждане Боливии предпочитают вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», несмотря на то, что в стране представлены вакцины и других производителей.
«Хотел бы отметить, что друзья познаются в беде, особенно в такие сложные времена, как во время пандемии. Россия стала первой страной, с которой мы обсудили вопрос вакцины, в том числе «Спутник V». Сейчас в Боливии есть вакцины разных производителей, но наш народ предпочитает прививаться «Спутником V». Когда мы объявляли вакцинацию «Спутником», выстраивалась огромная очередь. Сейчас, в эти трудные времена, наши отношения укрепились», — рассказал Рохелио Майта.
Директор Института онкологии и радиологии Сербии доктор Даница Груйичич стала первым пациентом, принявшим расфасованную в стране вакцину «Спутник V» в Институте вирусологии вакцин и сывороток «Торлак».
«Большое спасибо, пусть вам на счастье пойдет эта первая [прививка] и будете дальше делать вакцины для наших детей. Это стратегически важно — когда защитишь своих самых молодых, имеешь вакцину, которую производят твои люди, которую дают своим детям. Тем самым автоматически лишаешь аргументов противников вакцинации», — сказала доктор Груйичич после вакцинации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью, что на 18-й сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона планирует обсудить с представителями других стран взаимное признание сертификатов о вакцинации.
«Абсолютный приоритет для нас — постпандемийное социально-экономическое восстановление. Можно, например, подумать о разработке механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации», — сказал глава МИД РФ.
Многие из нас до сих пор не болели короновирусом, тогда как итальянка Мария Орсингер в свои 102 года успела переболеть трижды. И каждый раз — в достаточно лёгкой форме.
Женщина родилась в 1919 году во времена пандемии испанского гриппа. Но и тогда болезнь обошла ее стороной. Всю жизнь Мария, по словам родных, отличалась отменным здоровьем, и единственное, что беспокоит ее в последние годы, — это глухота.
Медрегулятор США предварительно одобрил вакцину от COVID-19 для детей 5−11 лет.
Препарат был разработан и произведён консорциумом фирм Pfizer и BioNTech. Вопрос о возможности массового применения вакцины для детей будет рассмотрен 26 октября, пишет ТАСС.
Отмечается, что применение этого COVID-препарата может в редких случаях иметь побочные эффекты, касающиеся работы сердца. Однако он рекомендован, если польза от его использования превышает потенциальный вред.
Коронавирус. Мировая статистика. Оперштаб Москвы.
На Украине второй день подряд фиксируют рекорды по числу выявленных случаев коронавируса за сутки — 23 785, а также по числу летальных исходов — 614. Кроме того, за прошедшие 24 часа на Украине вакцинировались 269 666 человек. Это также рекордный суточный показатель.
В Казахстане разработали ветеринарную вакцину от коронавируса для кошек. Директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов сообщил, что препарат в режиме двукратной иммунизации полностью безопасен для животных и обеспечивает им защиту от заражения.
Сейм Латвии утвердил решение кабмина о введении локдауна. С 21 октября до 15 ноября будут работать только магазины с товарами первой необходимости. Во время локдауна действует комендантский час с 20:00 до 05:00. По словам министра здравоохранения страны, Латвия сейчас является лидером в Европе как по уровню заболеваемости, так и по низким темпам вакцинации.
В Индии за сутки подтверждено заражение SARS-CoV-2 у более 16 тыс. человек
Всего в Индии с начала пандемии коронавируса выявлено 34 159 562 случая заражения опасной инфекцией. Общее количество летальных исходов в стране среди пациентов с подтверждённым COVID-19 составило 453 708 случаев.
Власти Греции не планируют вводить жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Греции не собираются объявлять новый жесткий карантин из-за роста числа суточных случаев заражения коронавирусом, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис 22 октября в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита ЕС.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 165 человек
22 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 124 928, причем 165 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Аризона добивается судебного запрета на мандат Байдена о вакцинации
Генеральный прокурор штата Аризона, США, 22 октября запросил временный судебный запрет на мандат о вакцинации, введенный администрацией главы Белого дома Джо Байдена, сообщает Fox News.
В Испании вернут выплаченные за нарушение домашней изоляции штрафы
Некоторые штрафы, которые были наложены за нарушение карантинных мер в Испании из-за пандемии коронавируса, будут возвращены лицам, выплатившим их. Об этом 22 октября сообщило в агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанском правительстве.
В Новой Зеландии за сутки выявили 106 носителей штамма «Дельта»
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 106 зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
В Южной Корее за сутки выявили более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1508 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В ДР Конго доставлены около 350 тыс. доз вакцины от COVID-19 из США
Всего в ДРК было доставлено 349 830 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
В Чили за сутки выявили свыше 2 тыс. зараженных коронавирусом
В Чили за прошедшие сутки выявили 2086 носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Тунисе решили ввести паспорта вакцинации от COVID-19
Указ о введении в Тунисе паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции подписал 22 октября президент страны Каис Саид, передает радиостанция Mosaïque FM.
Документ касается как граждан республики с 18 лет, так и иностранцев, временно находящихся в Тунисе.
В Албании за сутки выявили 594 носителя коронавируса
В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 180 029 случаев заражения коронавирусом, 171 034 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2863 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности.
СМИ: COVID-протесты в Триесте выдыхаются
Протесты в Триесте против обязательного предъявления антикоронавирусных сертификатов для доступа на рабочие места перестают быть массовыми, сообщают итальянские СМИ 22 октября. В пятницу на одной из площадок, где был анонсирован несогласованный митинг, активисты не появились. На основной площадке очередную «протестную» ночь провели, по данным СМИ, лишь несколько человек.
От прививок в Италии чаще всего отказываются люди среднего возраста
Около 7,6 миллиона граждан Италии не сделали даже первую прививку от коронавируса. Это около 12,5% жителей Италии. Чаще всего отказываются от вакцинации люди в возрасте от 30 до 50 — в этой возрастной категории доля не привившихся составляет около 17,5%.
Врачи Италии: эпидемия под контролем, но нужна бдительность
Эпидемия коронавируса в Италии находится под контролем, ситуация лучше, чем во многих странах ЕС, где число зараженных продолжает расти, заявил глава национального Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро. При этом от жителей по-прежнему требуются бдительность и ответственное поведение, а число привитых граждан должно продолжать расти, добавил он.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 445 тысяч новых случаев COVID-19
В мире за последние сутки зафиксировано 445 284 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 7153 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Врачи опасаются, что Грузию может захлестнуть «пятая волна» коронавируса
В Грузии началась «пятая волна» пандемии коронавируса, при этом «четвертая волна» ещё не завершилась, сообщил 22 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Электронная система минздрава Болгарии подверглась массированной атаке
Центральная электронная система министерства здравоохранения Болгарии, предусматривающая верификацию документов о прививках против COVID-19, подверглась массированной атаке неизвестных хакеров. Об этом 22 октября в Софии заявил глава минздрава республики Стойчо Кацаров в комментарии софийскому телеканалу NOVA.
Лукашенко рассказал о «фейках» и «мерзавцах»
С очередной порцией ругательств и угроз в адрес недоброжелателей выступил 22 октября Александр Лукашенко на совещании с членами правительства Белоруссии. Об этом сообщает президентская пресс-служба.
«Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% — вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется», — предупредил Лукашенко.
В Северной Македонии за сутки выявили 411 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 199 057 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 185 931 пациент выздоровел. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7019. Число активных случаев заражения составляет 6107.
Минздрав Болгарии проводит лотерею для привившихся от COVID-19
В рамках масштабного проекта по популяризации вакцинирования болгар от COVID-19 министерство здравоохранения Болгарии объявило о проведении лотереи среди жителей страны, получивших соответствующую прививку. Об этом 22 октября сообщило «Болгарское телевидение».
Губернатор Флориды заявил о лекарстве от COVID-19
Потребность в госпитализации больных с диагнозом COVID-19 снизилась в штате Флорида на 90% после начала применения моноклональных антител, заявил 21 октября губернатор штата Рон де Сантис.
Об этом сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал Fox News.
В Болгарии возобновились протесты против ограничений из-за COVID-19
Сразу в нескольких болгарских городах состоялись массовые акции против введения в Болгарии общенационального карантина в связи с распространением COVID-19. Об этом 22 октября сообщило Телевидение Болгарии.
В Болгарии потребовали отмены большинства новых противоэпидемических мер
Две крупнейшие болгарские профсоюзные организации — Конфедерация независимых синдикатов Болгарии (КНСБ) и движение «Подкрепа» — обратились к министру здравоохранения страны Стойчо Кацарову с требованием отменить введенные Софией общенациональные карантинные правила. Об этом 22 октября сообщило Болгарское радио.
Жителей Софии будут бесплатно вакцинировать в метро и супермаркетах
В рамках общенациональной болгарской программы борьбы с коронавирусом муниципальные власти Софии объявили об открытии дополнительных пунктов бесплатной вакцинации граждан на станциях столичного метрополитена, а также у входа в торговые центры. Об этом 22 октября сообщило телевидение Болгарии.
В ВОЗ заявили о безопасности одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
Исследования показали, что оновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным, заявила глава департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям ВОЗ Сильви Бриан.
На период карантина полицейские Латвии станут «безымянными»
С наступлением периода карантина (локдауна) 21 октября нынешнего года в Латвии на полицию возложены особые обязанности по обеспечению общественного порядка. Об этом сообщил местный портал Diena.
В Косово за сутки выявили 16 носителей коронавируса
Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 547 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 151 пациент уже здоров, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, за последние сутки смертей не зарегистрировали.
Pfizer сообщила о 90,7% эффективности вакцины для детей 5−11 лет
Вакцина от COVID-19 компании Pfizer/BioNTech во время клинических испытаний среди детей в возрасте от 5 до 11 лет показала эффективность в 90,7%, сообщает 22 октября Reuters.
Власти Латвии планируют ужесточить меры против непривитых граждан
Отказавшиеся от вакцинации работники, отстранённые работодателем от выполнения обязанностей, сами виноваты. Как сообщил портал rus.lsm.lv, об этом заявил министр благосостояния Гатис Эглитис в интервью местному «Радио 4».
Глава МИД Боливии: население предпочитает прививаться «Спутником V»
За российской вакциной «Спутник V» жители Боливии выстраивались в очередь, а сейчас по-прежнему выбирают её для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил 22 октября на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Сейчас в Боливии есть вакцины разных производителей, но наш народ предпочитает прививаться «Спутником V», — сказал боливийский министр.
Госполиция Латвии подвела итоги первой ночи комендантского часа
Вступление в силу новых ковид-ограничений в Латвии с 21 октября означает введение режима «комендантского часа», за его нарушение были задержаны почти 700 человек. Об этом глава Госполиции страны Арманд Рукс заявил в интервью телеканалу TV3.
В Индонезии за сутки выявили 760 носителей коронавируса
По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 760 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
В Литве усилили эпидемические ограничения
В Литве ввели новые эпидемические ограничения, в основном для непривитых от COVID-19. Об этом 22 октября сообщает Polskie Radio.
Так, при входе в большинство магазинов посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, магазины, аптеки и рынки должны предоставлять на одного покупателя минимальную площадь 30 квадратных метров, чтобы была соблюдена социальная дистанция.
В Армении за сутки выявили более 2100 случаев заражения коронавирусом
В Армении за последние сутки провели 18 598 исследований на коронавирус, из которых 2603 дали положительный результат. Об этом 22 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
В Коста-Рике разрешили использование третьей дозы вакцины от COVID-19
Государственные служащие, работающие в настоящее время на передовой борьбы с пандемией коронавируса и завершившие свой график вакцинации, будут иметь право на получение третьей дозы препарата компании AstraZeneca. Об этом пишет Prensa Latina.
Решение Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) уточняет, что эти должностные лица, завершившие полный цикл вакцинации от COVID-19 двумя дозами биологического препарата от консорциума Pfizer/BioNTech или от фармацевтической компании AstraZeneca, могут применять третью дозу.
В Болгарии военных обяжут привиться от COVID-19
В течение ближайших нескольких недель абсолютное большинство личного состава армии Болгарии пройдёт обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом, как передаёт Болгарское телевидение, заявил 22 октября министр обороны страны Георги Панайотов журналистам.
«В настоящее время вооруженные силы страны находятся в авангарде борьбы с пандемией, а следовательно, должны продемонстрировать пример обществу и поддержать противоэпидемические меры», — отметил, в частности, министр.
В Южной Осетии за сутки выявили более 80 случаев заражения коронавирусом
В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 321 тест на коронавирус, из которых 81 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 22 октября сообщила агентству «Рес».
В Южной Корее пройдут военные учения
С 25 октября по 5 ноября в Южной Корее пройдут ежегодные военные учения «Хогук». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов.
Надежду Савченко поймали с поддельным сертификатом о прививке
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и её сестра Вера, возвращаясь из-за границы, пытались предъявить фальшивые COVID-сертификаты. Об этом сообщает 22 октября агентство УНИАН.
Сёстры прибыли из другой страны в киевский аэропорт «Борисполь». Поддельные сертификаты у них нашли сотрудники пограничной службы.
Анализ сточных вод в Эстонии: рекордное содержание вируса за всю пандемию
В ближайшие недели заболеваемость коронавирусом в Эстонии продолжит резко расти, свидетельствуют результаты мониторинга сточных вод. Об этом эстонскому порталу ERR сообщил профессор Тартуского университета Танель Тенсон.
В Польше за сутки выявили 5706 случаев заражения SARS-CoV-2
Министерство здравоохранения Польши 22 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили 5706 новых случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 56 человек, из которых 10 имели сопутствующие хронические заболевания.
В Черногории привили 51,9% взрослого населения
В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,7 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 51,9 процента, сообщает Институт общественного здравоохранения.
В Южной Корее от COVID-19 привили 79,2% населения
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 58 594 человека. Об этом 22 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
В Белоруссии отменили режим обязательного ношения защитных масок
Требование об обязательном режиме ношения защитных масок для физических лиц в условиях пандемии отменил минздрав Белоруссии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба белорусского ведомства.
На Украине за сутки выявили свыше 23,7 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на Украине было выявлено 23 785 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает украинский минздрав.
В Приднестровье за сутки выявили более 480 случаев заражения коронавирусом
В ходе 1859 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 486 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Почти два млн жителей столицы Индонезии не прошли вакцинацию от COVID-19
Около 1,8 млн жителей столицы Индонезии Джакарты не были вакцинированы против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
В Греции за сутки скончались 34 пациента с COVID-19
Греция подтвердила 3407 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 21 октября.
В Азербайджане за сутки выявили более 2000 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане медики в течение суток 21 октября выявили 2005 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 553 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Абхазии выявили более 130 носителей коронавируса
135 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 21 октября в ходе 613 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
В Индонезию доставили вакцину Pfizer и AstraZeneca
Индонезия получила 1 210 950 доз вакцины производства Pfizer и 698 090 доз вакцины от компании AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.
В ВС Южной Кореи выявили ещё шесть случаев заражения коронавирусом
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
В Молдавии за сутки выявили более 1700 носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 21 октября выявили 1787 случаев заражения коронавирусом в ходе 9264 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
В Нидерландах оценили заразность нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, которому присвоено обозначение AY.4.2, распространяется на территории Нидерландов на протяжении последних десяти недель, 21 октября сообщили в пресс-службе Национального института общественного здравоохранения королевства (RIVM).
В Египте отелям разрешили работать с полной загрузкой
В отелях Египта перестали действовать «ковидные» ограничения на прием туристов, сообщили в министерстве туризма и древностей республики.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 178 человек
21 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 124 763, причем 178 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Таиланд ослабил ограничения на въезд в страну
Власти Таиланда намерены отменить требование о прохождении обязательного карантина для вакцинированных туристов с ноября 2021 года. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Прают Чан-Оча, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).
В Малайзии за сутки скончались почти сто пациентов с COVID-19
В Малайзии за прошедшие сутки скончались 96 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.
В Мадриде частично отменили ношение масок в школах
С 25 октября маски больше не будут обязательными в школах автономного сообщества Мадрид во время перемен и на улице. Об этом говорится в объявлении, сделанном главой автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо на пленарном заседании Ассамблеи Мадрида, сообщает агентство EFE.
Таким образом, Мадрид становится первым автономным регионом, где маска больше не является обязательной в школах на переменах.
В Новой Зеландии за сутки выявили 129 носителей штамма «Дельта»
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 129 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
Венесуэла начнет производить кубинскую вакцину против COVID-19
Венесуэла развернет производство кубинской вакцины против коронавирусной инфекции Abdala в январе 2022 года, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала teleSUR.
Ведущий авиаперевозчик в Австралии возобновит международные перелёты
Международные перелёты в Австралии возобновляются с 23 октября, первые авиарейсы вылетят из Сиднея в Сингапур.
Лидер союза врачей Британии обвинил правительство в халатности с COVID-19
Председатель совета Британской ассоциации медиков Чаанд Нагпол считает, что правительство Великобритании проявляет халатность, отказываясь вводить усиленные меры против распространения коронавируса. Об этом 21 октября сообщил журнал New Scientist.
В Южной Корее число зараженных коронавирусом приблизилось к 350 тысячам
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1440 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Еврокомиссию призвали ускорить признание иностранных COVID-сертификатов
Лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации с третьими странами. Об этом говорится в материалах, подготовленных 21 октября по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
В Албании за сутки выявили 566 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 180 029 случаев заражения коронавирусом, 170 730 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2855 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности.
В Косово за сутки вывили 18 носителей коронавируса
Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 531 случай заражения, не считая сербское население края, 157 106 пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19 — за последние сутки смертей не зарегистрировали.
В центре Белграда прошла акция протеста против ковид-паспортов
В центре Белграда 21 октября собралось около 200 человек для того, чтобы выразить протест против решения правительства Сербии о введении ковид-паспортов. Об этом сообщил телеканал Н1.
Протестующие собрались перед зданием парламента Сербии и блокировали часть улицы, которая ведет к парламенту.
В Северной Македонии за сутки выявили 490 носителей коронавирус
В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 198 646 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 185 660 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7012. Число активных случаев заражения составляет 5974.
В Северной Македонии не нашли школьников с коронавирусом — глава минздрава
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, большая часть обследованных учится в Скопье, но тесты проводились и в других городах.
По данным проекта Our World in Data, Мальта является единственной страной, в которой более 95,5% населения сделали достаточное число прививок для полной вакцинации.
COVID-сертификаты в Италии проверят автоматически
На предприятиях Италии, где работает 50 человек и более, будет внедрена автоматизированная система проверки действия COVID-сертификатов работников, сообщили в национальном институте социального обеспечения. Это позволит работникам и работодателям экономить время и ресурсы на проведение проверок.
Итальянка, умершая после прививки AstraZeneca, была здорова
Скончавшаяся через 9 дней после прививки вакциной AstraZeneca 18-летняя итальянка Камилла Канепа не имела никаких патологий и не принимала никаких лекарств, передают национальные СМИ со ссылкой на данные вскрытия. Не было никаких причин для появления тромбоза, который стал непосредственной причиной смерти (Канепа умерла в июне 2021 года), сказано в отчете.
Вузам Италии советуют готовиться к ужесточению ограничений
В ближайшее время вузы Италии, вероятно, ждет ужесточение антикоронавирусных ограничений, заявила министр по делам высшего образования Кристина Месса. Она также предложила сделать бесплатным COVID-тестирование для студентов с противопоказаниями к вакцинации. Правительство ранее отказалось платить за тесты граждан, но это было сделано ради того, чтобы стимулировать людей прививаться, отметила Месса.
Испытания белорусской вакцины от COVID-19 на людях запланированы на первое полугодие 2022 года. Об этом, как пишет ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти», рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Белоруссии Андрей Гончаров.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 438 тысяч новых случаев COVID-19
В мире за последние сутки зафиксировано 438 684 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 7189 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Премьер-министр Болгарии заявил о личной ответственности за введенные меры
Премьер-министр служебного (временного) правительства Болгарии Стефан Янев выразил готовность нести личную ответственность за последствия введенных в стране жестких мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 21 октября сообщило «Болгарское телевидение».
В Софии прошла массовая акция противников новых антиковидных ограничений
Десятки манифестантов собрались днем 21 октября в Софии у здания администрации президента Болгарии Румена Радева с требованием отменить введенные в связи с распространением коронавируса жесткие карантинные правила, передает «Болгарское телевидение».
ВОЗ: более 115 тысяч медиков скончались от COVID-19 во всём мире
Более 115 тысяч медицинских работников во всём мире скончались от COVID-19 за время пандемии, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ: более 80 стран рискуют не выполнить план вакцинации к концу 2021 года
Более 80 стран рискуют не справиться с задачей по вакцинации от коронавируса 40% своего населения к концу 2021 года, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
В Черногории за сутки от ковида умерли четыре человека
По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории за последние 24 часа четыре человека умерли от осложнений ковида и было зарегистрировано 422 новых положительных случая.
Самому младшему из умерших был 51 год, а самому старшему — 70 лет.
Правительство Латвии объяснило условия введенного комендантского часа
С четверга, 21 октября, в Латвии действует строгий карантин (локдаун), одной из самых заметных черт которого станет комендантский час. Об этом сообщил портал rus.tvnet.lv со ссылкой на решение правительства.
На период карантина в Риге отменили скидки на общественный транспорт
В период действия антиковидного карантина (локдауна) в столице Латвии — с 21 октября по 15 ноября нынешнего года — отменяются прежние скидки и льготы на поездки на общественном транспорте. Об этом сообщило муниципальное транспортное предприятие Rigas satiksme.
На выборах 14 ноября болгары будут голосовать без справок о вакцинации
В ходе запланированных на 14 ноября президентских и парламентских выборов в Болгарии граждане этой страны будут голосовать без обязательного предъявления так называемого «зеленого сертификата» — справки о вакцинации или документа об отсутствии заболевания COVID-19.
В США оценили эффективность бустерной дозы вакцины Pfizer
Эффективность бустерной дозы вакцины от COVID-19 компании Pfizer составляет 95,6%. К такому выводу компания пришла после исследований, сообщает 21 октября Reuters.
Додон попросил Россию ускорить поставки «Спутника V» в Молдавию
Ускорить поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Молдавию попросил экс-президент республики Игорь Додон 21 октября на встрече в Москве с бизнесменом Алексеем Репиком.
В Киргизии за сутки SARS-CoV-2 заразились четыре медработника
Из 6,6 млн граждан Киргизии коронавирусом заразились 180 223, выздоровевших — 174 875. На данный момент болеют 2705 человек. Умерли 2643.
В Молдавии снова пообещали закупить вакцину «Спутник V»
Минздрав Молдавии ведёт переговоры о закупке в России вакцины «Спутник V». Об этом 21 октября сообщила на заседании парламента глава минздрава Алла Немеренко.
В Черногории полностью привили 51,6% взрослого населения
В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 55,6 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 51,6 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.
В Армении за сутки выявили более 2600 случаев заражения коронавирусом
В Армении за последние сутки провели 14 928 исследований на коронавирус, из которых 2603 дали положительный результат. Об этом 21 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Власти Эстонии: шарф и бандана не могут заменить медицинскую маску
Требование носить медицинские маски в Эстонии стало более конкретным и строгим — теперь в качестве средства защиты лица нельзя использовать шарфы, рукава, банданы и прочие элементы одежды.
Нарушителей режима карантина в Латвии ждут штрафы до 5000 евро
За нарушение особо строгих ограничений, действующих на территории Латвии в период локдауна с четверга, 21 октября нынешнего года, предусмотрены штрафы до 5000 евро.
Об этом говорится в пресс-сообщении кабинета министров Латвии со ссылкой на согласованное решение.
Сельские магазины Латвии поставлены под удар введением карантина
Большинство небольших магазинов, расположенных в сельской местности, может быть закрыто в результате вводимого в Латвии 21 октября нынешнего дома карантина (локдауна). Об этом сообщило местное издание Latvijas avize.
В Свердловской области выявили уже более 150 тыс. носителей коронавируса
В Свердловской области выявили ещё 610 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает среднеуральский оперштаб.
В Екатеринбурге зафиксировано 128 заразившихся за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 150 715 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 137 377 пациентов, переболевших COVID-19. От заболевания скончались 7 160 свердловчан.
В Индонезии за сутки выявили 633 носителя SARS-CoV-2
В Индонезии за сутки выявили 633 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.
В Южной Осетии за сутки выявили более 110 случаев заражения коронавирусом
В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 307 тестов на коронавирус, из которых 111 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 21 октября сообщила агентству «Рес».
В Индонезии выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса
Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса, сообщает CNN Indonesia.
В ВС Южной Кореи выявили ещё пять случаев заражения коронавирусом
В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Мэрия Софии не планирует переводить детсады и ясли на карантинный режим
Детские сады и ясли в столице Болгарии Софии будут работать в штатном режиме, несмотря на общегосударственные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом, как передает болгарская газета «Труд», заявила 21 октября директор департамента здравоохранения софийской мэрии доктор Моника Чеуз журналистам.
Выручка частных лабораторий в Албании выросла в разы из-за пандемии
Провести тест на коронавирус бесплатно в государственных учреждениях по требованию почти невозможно, поэтому альтернативы частным клиникам нет. Цены на тесты начинаются от 90 евро. Необходимость проходить такие тесты, как правило, связана с пересечением границ.
Противники вакцинации в России и мире «сталкиваются с машиной» — медик
Спонсировали разработку вакцин от коронавируса и лоббируют их применение по всему миру те же самые люди, которые задолго до начала пандемии коронавируса постоянно говорили о необходимости сокращения населения планеты, считает российский медик.
В Польше за сутки выявили 5592 случая заражения SARS-CoV-2
Министерство здравоохранения Польши 21 октября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.
Так, за последние 24 часа в Польше выявили 5592 новых случая заражения коронавирусом. При этом за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 46 человек, из которых 32 имели сопутствующие хронические заболевания.
В Индонезии ввели новые правила для поездок внутри страны
Целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии выпустила новые правила, касающееся внутренних поездок во время пандемии, сообщает Kompas.
В Албании готовятся приступить к бустерной вакцинации от COVID-19
Член комитета Албании по иммунизации, врач-педиатр Аида Бушати 20 октября заявила, что третью дозу рекомендуется давать преимущественно лицам из наиболее уязвимых категорий населения. Всего в Албании сделано 1 842 661 инъекций вакцины от коронавируса.
В Южной Корее от COVID-19 привили 79% населения
За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 68 492 человека. Об этом 21 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
США передали другим странам 200 млн доз вакцин от COVID-19 — Белый дом
По состоянию на 21 октября Соединенные Штаты пожертвовали 200 миллионов доз вакцин от COVID-19 странам во всем мире. Об этом 21 октября сообщил представитель Белого дома, его слова приводит газета The Hill.
В Белом доме заявили, что США передали более чем 100 странам 200 млн доз вакцин от COVID-19.
В Грузии снизился уровень госпитализации пациентов с COVID-19 — минздрав
В Грузии доля пациентов с COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, значительно снизилась в сравнении предыдущими волнами эпидемии в стране. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния.
В Албании за сутки выявили 659 носителей коронавируса
В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 179 463 случая заражения коронавирусом, 170 217 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2849 пациентов в стране скончаллись от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, из них 8 умерли за последние 24 часа. В стране зафиксирован рост смертности.
Регулятор ЕС не признает «Спутник V» до конца 2021 года
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может приступить к экспертизе российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в первые месяцы 2022 года. До конца текущего года решение о возможном одобрении препарата не может быть принято, сообщает 21 октября агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Принятие EMA решения до конца года сейчас совершенно не представляется возможным», — подчеркнул собеседник агентства.
В Грузии за сутки выявили более 4400 носителей коронавируса
В Грузии в течение последних суток в ходе 53 700 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4411 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 21 октября обнародовали на сайте Stopcov.ge.
На Украине за сутки выявили свыше 22,4 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на Украине было выявлено 22 415 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает украинский минздрав.
Крупнейшие торговые сети Австралии Coles, Woolworths и ALDI объявили о том, что вакцинация против COVID-19 станет обязательной для всего персонала их предприятий.
Более 900 тыс. доз вакцины Sinovac доставили в Узбекистан
В Узбекистан через платформу COVAX сегодня, 21 октября, доставили еще 912 тыс. доз вакцины Sinovac. Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
«Данная партия вакцины Sinovac является второй за последние два дня, таким образом, увеличив количество доз этой вакцины, доступных в стране, до 1 776 000», — говорится в сообщении.
В Индии использовали более 1 млрд доз вакцин от COVID-19
На сегодняшний день в Индии было использовано более 1 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом 21 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные министерства здравоохранения и благополучия семьи страны.
В Грузии не будут вакцинировать насильно — минздрав
Правительство Грузии не рассматривает введение принудительной вакцинации для жителей страны. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», сообщила журналистам заместитель министерства здравоохранения Тамар Габуния.
Европейский медрегулятор не сможет до конца 2021 года рассмотреть документы по регистрации вакцины «Спутник V», поскольку часть документов утеряна, утверждает Reuters.
В Польше могут увеличить штрафы за нарушение эпидемических ограничений
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в ходе пресс-конференции заявил, что, несмотря на существующий в стране режим социальных и экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие граждане пренебрегают его правилами. Об этом сообщает Polskie Radio.
«За последние сутки по всей Польше полиция выписала около 4 тысяч предупреждений и 1,2 тыс. штрафов. Кто-то был без маски в общественном месте, кто-то не соблюдал социальную дистанцию», — сообщил министр.
В Абхазии выявили более 160 носителей коронавируса
163 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 19 октября в ходе 541 исследования. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
В Чехии ужесточили ограничительные меры по коронавирусу
Решение ужесточить ряд мер по борьбе с распространением коронавируса в Чехии приняло правительство республики, заявил чешский министр здравоохранения Адам Войтех 21 октября в ходе пресс-конференции.
На Украине зафиксировали за минувшие сутки «рекордное» число летальных исходов из-за COVID-19 — 546.
В столице Индонезии выявили новые случаи заражения штаммом «Дельта»
Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 165 случаях заражения новыми штаммами коронавируса в Джакарте, сообщает Kompas.
В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 162 человек
20 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 124 585, причем 162 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В Грузии лотерея для привитых не дала ожидаемого эффекта — иммунолог
Ежедневная лотерея для привитых от COVID-19, введённая в Грузии, не дала ожидаемого эффекта. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний иммунолог Амиран Гамкрелидзе.
В Великобритании за сутки выявили свыше 49 тыс. носителей коронавируса
За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 49 139 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.
В Бразилии за сутки выявили свыше 15,6 тыс. носителей коронавируса
За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает минздрав страны.
Назван самый распространённый вид кашля при COVID-19
Глубокий сухой кашель наблюдается почти у 70% пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет британское издание The Mirror.
Зачастую такой кашель бывает «глубоким, исходящим из лёгких», мокроты при этом нет, уточняют специалисты.
В Молдавии за сутки выявили более 2000 носителей коронавируса
В Молдавии в течение суток 20 октября выявили 2068 случаев заражения коронавирусом в ходе 9407 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Индонезия получила новую партию вакцины AstraZeneca
Правительство Индонезии высоко ценит действия Австралии и Японии по доставке вакцины AstraZeneca, сообщает Kompas.
В Аргентине за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 октября сообщает минздрав страны.
В Индии число привитых от COVID-19 превысило 1 млрд человек
Общее количество лиц, привитых в Индии хотя бы одной дозой вакцины от коронавирусной инфекции, достигло 1 000 000 153. Об этом 21 октября сообщил на своей странице в Twitter индийский министр здравоохранения Мансух Мандавия.
В Малайзии за сутки выявили более 5,5 тыс. зараженных коронавирусом
В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5516 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского минздрава.
Минздрав Индии заявил о преодолении рубежа в миллиард вакцинированных жителей страны. Отмечается, что они привились как минимум одной дозой вакцины от COVID-19.