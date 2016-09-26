Вариант коронавируса AY.4.2, обнаруженный в Великобритании, начинает распространяться по миру. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма «Дельта». В Институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу не исключают, что новый штамм может распространяться на 10−15% быстрее по сравнению с классической версией «Дельта».

В мире продолжается кампания по вакцинации населения. Так, более миллиарда жителей Индии привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19, заявили в минздраве страны.

При этом в ряде стран принимаются меры по возобновлению привычной работы в разных сферах. Так, власти Кубы заявили о постепенном возобновлении деятельности в секторе туризма в связи с высоким уровнем вакцинации населения и падением числа выявленных случаев коронавируса.

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