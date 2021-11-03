Известие о публикации авторитетным медицинским журналом Тhе Lаnсеt статьи об исследовании однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», разработанной Центром имени Гамалеи, породило сотни комментариев в социальных сетях. Далеко не все из них оказались одобрительными. Люди продолжают не доверять опубликованной информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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«Ну, теперь на «Лайт»-версию спрос превысит предложение», — иронизирует Фрау Шнайдер.

«Конечно, «Спутник Лайт» безопасен. Как и все эти прививки. Разве может быть опасна дистиллированная вода?» — спрашивает Наталия.

«Так написали статью не независимые исследователи, а сам [центр имени] Гамалеи. А как верить [центру] Гамалеи после слов про то, как «Спутник» защищает в течение двух лет минимум?» — вопрошает Дональд Брайден.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

«Вакцина-то хорошая, да вот народ наш-бунтарь не хочет вакцинироваться, поэтому впереди локдауны, недопуски к работе, QR-коды везде, штрафы, где нужно и не нужно, закрытые границы и прочие ограничения. Сами себя губим, как всегда», — сокрушается Стас.

«Те, кто не прививаются, — дремучие люди!» — считает Анатолий Кузнецов.

«Я вакцинировался весной двумя компонентами «Спутника», а в сентябре закрепил «Лайтом». И у меня все нормально, я спокоен», — поделился Василий.

«Я так в семье единственный, кто вакцинировался, остальные не хотят. Когда пошел вакцинироваться, мне еще у виска покрутили. Однако все ок, уже 4-й месяц пошел», — поделился Тимур Рашидов.

«С каким аппетитом принявшие вакцинацию волокут к ответственности несознательных отказников. Фантасты подобное уже описывали в своих блокбастерах. Скоро толпы начнут ходить по улицам и выцеплять изо всех щелей этих преступников, которые отказываются проявлять гражданскую ответственность и солидарность с ВОЗ», — фантазирует Александр С.

«Дело в том, что ни один журнал (в т. ч. научный) не берет на себя ответственность за содержание публикуемых в нем статей. Поэтому факт публикации в «Ланцете» статьи центра Гамалеи не означает ее автоматической поддержки редакцией журнала», — замечает N.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

«Что толку-то в его эффективности, если масса народа под влиянием антипрививочников не хочет вакцинироваться, The Lancet они наверняка не читают. Коллективный иммунитет может быть достигнут только в том случае, если вакцинация большей части населения, порядка 80%, осуществляется в сжатые сроки, а когда это длится продолжительное время, то пока одни вакцинируются, у других уже эффект от вакцинации пропал — и так по кругу и без толку», — замечает Циник.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным знаменитым научным журналом The Lancet, однокомпонентная вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.

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